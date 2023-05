Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda n’est pas certain de rester au Stade Rennais la saison prochaine, sauf si l’équipe de Bruno Genesio parvient à le combler.

Mercato Stade Rennais : L’avenir de Steve Mandanda lié à l’Europe ?

Le Stade Rennais s’est incliné ce samedi à Nice, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 (2-1). Une défaite qui maintient le club breton à la sixième place du classement, à trois points de retard du LOSC (5e), détenteur de la dernière place qualificative pour l’Europe. Si les choses devaient en rester là pour le SRFC jusqu’à la fin de la saison, Steve Mandanda se poserait des questions sur la suite de son aventure avec l’équipe de Bruno Genesio. Dans une interview accordée à L’Équipe avant le match contre les Aiglons, le gardien de but de 38 ans s’est montré intransigeant concernant son avenir en Bretagne : sans qualification européenne, pas certain qu’il soit là la saison prochaine.

« C’est une autre réflexion à avoir en fin de saison, mais je ne me projette pas aussi loin et surtout, dans mon esprit et celui du groupe, on a cette envie et cet objectif de se qualifier. Le coach l’a dit, ce serait un échec personnel pour lui (s’il n’y a pas l’Europe au bout), mais ce serait un échec également pour moi et le groupe aussi, donc on ne veut pas en arriver là et on va tout faire pour atteindre cet objectif. Après, le foot est ainsi fait qu’on peut aussi ne pas l’atteindre, mais on va donner le maximum », a confié le Champion du monde 2018, qui refuse de baisser les bras après la défaite à Nice.

Stade Rennais : Steve Mandanda veut continuer à y croire

À quatre jours de la fin du Championnat, le Stade Rennais reste à la sixième place du classement de Ligue 1 et se retrouve menacé pour une place qualificative en Europe. Pour autant, les Rouge et Noir peuvent continuer à y croire selon leur gardien de but. En effet, au micro de Canal+, Steve Mandanda a ouvertement déclaré que le SRFC a toujours son destin européen en mains et que pour cela l’équipe de Bruno Genesio doit rester soudée et doit surtout « faut y croire. »