À la recherche d’un numéro capable d’aider Kylian Mbappé, le PSG serait intéressé par Jonathan David. L’attaquant du LOSC a fait le point sur son avenir.

Mercato PSG : Jonathan David affole le marché

Auteur d’une nouvelle saison sous les couleurs de Lille OSC, Jonathan David intéresse plusieurs grands clubs européens. Avec 23 buts et 4 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues,, l’attaquant de 23 ans serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich, de Manchester United ou encore de Chelsea en vue du prochain mercato estival.

À la recherche d’un avant-centre pour accompagner Kylian Mbappé dans un rôle de pivot, Luis Campos serait intéressé par le profil de l’international canadien. D’après les informations du quotidien L’Équipe, le conseiller football des Rouge et Bleu aurait montré son intérêt pour le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, sans aller toutefois plus loin. Outre les pistes Victor Osimhen et Randal Kolo Muani, les Parisiens étudieraient ainsi l'option Jonathan David. Pas forcément vendeurs, les Dogues seraient toutefois prêts à écouter les offres pour Jonathan David en cas de grosses propositions. Le principal concerné s’est prononcé sur sa situation avec le LOSC.

Mercato PSG : Jonathan David fait patienter le Paris SG

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Jonathan David est évalué à 60 millions d’euros. Si le Paris Saint-Germain ou un autre club pose sur la table des négociations un gros chèque, Olivier Létang, le président de Lille OSC, pourrait délivrer un bon de sortie au coéquipier de Timothy Weah. Mais il faudra également convaincre le natif de Brooklyn, qui attend la fin de saison pour faire le point sur son avenir avec sa direction.

« Moi, je suis à Lille, je suis joueur de Lille, j’ai un contrat jusqu’en 2025. Ma tête est à Lille, je veux bien finir la saison pour nous qualifier pour une place européenne. Je ne sais pas ce qu’il se passera après, on verra ça en fin de saison », a déclaré Jonathan David, samedi, en conférence de presse avant le match contre le Stade de Reims. Le PSG va donc devoir patienter sur ce dossier.