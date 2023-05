Laurent Blanc, l’entraîneur de l’OL, s’est exprimé sur l’avenir de son attaquant Rayan Cherki, annoncé sur les tablettes du PSG pour le prochain mercato estival.

Mercato OL : Le PSG insiste pour Rayan Cherki

Le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à intégrer Rayan Cherki à son effectif lors du mercato hivernal passé. Mais le club de la capitale est loin d’avoir abandonné et espère parvenir à convaincre les dirigeants lyonnais de laisser filer leur attaquant de 19 ans cet été. D’après les informations du quotidien L’Équipe, le conseiller football du PSG, Luis Campos, réfléchit désormais à la meilleure approche et au meilleur montage pour convaincre Jean-Michel Aulas.

D’autant qu’un chèque de 20 millions d’euros, bonus compris, s’était avéré insuffisant pour boucler le transfert de l’international espoir français. Même l’intervention de Nasser al-Khelaïfi n’avait pas suffit à faire craquer le président du club rhodanien. Pour autant, les Rouge et Bleu comptent bien revenir à la charge pour Rayan Cherki lors du prochain mercato estival. Cependant, il faudra compter avec la détermination de Laurent Blanc pour son prodige lyonnais.

Mercato OL : Laurent Blanc calme le PSG pour Rayan Cherki

Présent en conférence de presse vendredi, Laurent Blanc a été interrogé sur l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Rayan Cherki. Pour le coach de l’OL, le coéquipier d’Alexandre Lacazette a encore besoin de temps de jeu pour progresser. Un transfert au PSG, où il n’est pas certain d’avoir autant de minutes de jeu qu’à Lyon, ne serait pas forcément un excellent choix pour sa jeune carrière.

« Il va y avoir des clubs sur lui. Il faut savoir ce que Lyon veut en faire. L'intérêt du PSG ? Laissons-le jouer. C'est sa première année en pro. J'ai regardé son nombre de matchs, il n'est pas si élevé que ça (97 matchs toutes compétitions confondues, ndlr.). Il a dû rentrer beaucoup en jeu, être beaucoup sur le banc de touche, mais en tant que titulaire, c'est sa première année qu'il joue autant de matchs (21 titularisations). Une première année, c'est bien, mais je pense qu'il peut faire mieux. Je pense qu'il a le talent pour faire beaucoup mieux. Je pense qu'il fera mieux et j'espère qu'il va me donner tort et faire beaucoup beaucoup beaucoup mieux… », a confié Laurent Blanc pour le futur de son jeune protégé.

Reste maintenant à savoir ce qu’en pense le Paris SG et le principal concerné, dont le contrat court jusqu’en juin 2025 avec l’Olympique Lyonnais.