Alors que leur divorce semble inéluctable, selon plusieurs sources, le PSG et son attaquant Lionel Messi pourraient réserver une grosse surprise cet été.

Mercato PSG : Lionel Messi partit pour rester au Paris SG ?

Et si Lionel Messi restait finalement au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? C’est la nouvelle tendance concernant l’avenir de l’attaquant de 35 ans après ses excuses suite à son voyage non autorisé en Arabie saoudite et la décision du club de le suspendre pour deux semaines. En effet, le tabloïd britannique The Times assure que Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas du tout abandonné son souhait de garder Lionel Messi au sein de l’effectif du PSG la saison prochaine.

Le président du club de la capitale aurait ainsi transmis une proposition de prolongation au clan Messi ces derniers jours. Le média anglais indique que « le PSG souhaite conserver Lionel Messi » et que tout aurait été fait pour convaincre le septuple Ballon d’Or de prolonger, grâce notamment à un contrat lui offrant « les meilleures conditions financières qu’un club qualifier pour la Ligue des champions puisse lui proposer. » Annoncé sur le départ, le Champion du monde 2022 n’exclurait pas de rester en Ligue 1 faute de mieux ailleurs.

Mercato PSG : Le Qatar attend la réponse de Lionel Messi

Le média CBS Sport confirme lui aussi que l’histoire n’est peut-être pas encore terminée entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi. Contrairement à Neymar et Marco Verratti, qui pourraient effectivement changer d’air cet été, Messi pourrait rester une saison de plus sous le maillot rouge et bleu. En effet, la source britannique explique que l’ancien capitaine du Barça fait de l’Europe sa priorité, « au moins une saison de plus ».

Si donc le FC Barcelone ne parvient pas à trouver la solution pour assumer son retour du fait du fair-play financier espagnol, la Pulga, qui rêve de gagner une dernière Ligue des Champions avant de raccrocher les crampons loin de l’Europe, pourrait accepter l’offre du Qatar pour rester au Paris SG durant l’exercice 2023-2024. Le Times conclut en précisant que la balle serait désormais dans le camp de Messi qui « n’a pas encore donné sa réponse concernant l’offre de prolongation de son contrat actuel. »