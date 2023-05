Confronté à des exigences financières, l’OM devra se séparer de plusieurs joueurs cet été. Et l’un d’entre eux risque de surprendre les supporters.

Mercato OM : Valentin Rongier figure sur la liste des potentiels départs

L’Olympique de Marseille perd des points dans la course à la Ligue des champions. Samedi soir, l’OM s’est incliné (2-1) face au RC Lens et a perdu sa deuxième place au profit de son adversaire direct. Les Marseillais comptent à présent deux points de retard sur les Lensois à 4 journées de la fin de saison et feront tout pour récupérer le fauteuil de dauphin du PSG en vue de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions.

Tel est l’objectif prioritaire de l’OM en cette fin de saison. En attendant, les dirigeants marseillais se projettent déjà sur le prochain mercato estival avec la ferme intention d’attirer de nouveaux renforts. Si les noms de Wilfried Zaha (Crystal Palace), Evan Nicka (Francfort) ou encore Ludovic Blas (FC Nantes), circulent déjà dans les coulisses du Vélodrome, il faudra aussi compter sur l'OM pour dégraisser son effectif.

Alors que le président Pablo Longoria et son équipe espèrent mettre la main sur 8 ou 9 recrues lors de la période de transferts, ils devront aussi boucler autant de départs. La Provence fait d’ailleurs le point sur les joueurs qui pourraient quitter l’OM cet été. Les noms de Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, et Leonardo Balerdi sont évoqués. Une liste à laquelle s’ajouterait Valentin Rongier.

Aucune offre transmise pour Valentin Rongier

La direction de l’Olympique de Marseille pourrait être contrainte de se séparer de l’un de ses titulaires indiscutables à la surprise générale. Selon des sources proches du club, l’OM ne s’opposerait pas vraiment à un transfert de Valentin Rongier, qui est considéré en interne comme une grosse valeur marchande. Les dirigeants marseillais envisageraient de se séparer de lui à condition de recevoir une offre satisfaisante. Jusqu'ici, aucune proposition n'a encore été formulé pour son transfert.

Si cette rumeur venait à confirmer, ce serait un véritable coup dur pour l'OM. Car Valentin Rongier reste un élément clé de l'équipe cette saison, avec 43 matchs disputés toutes compétitions confondues. Son apport défensif et sa capacité à récupérer le ballon sont précieux pour la formation phocéenne, qui lutte pour une qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

Valentin Rongier, chouchou des fans de l'OM

De plus, Valentin Rongier est un joueur très apprécié du public du Vélodrome. Son abnégation sur le terrain et son amour pour le club en ont fait l'un des chouchous des supporters. Son éventuel départ serait donc difficile à accepter pour les fans, qui espèrent le voir rester à l’OM le plus longtemps. Pour l’heure, ces informations sur son avenir ne sont pas encore avérées.

L’ancien capitaine du FC Nantes est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l'OM, et il est fort possible que sa direction décide de le conserver sur le long terme. D'autant plus que Pablo Longoria, le président du club, avait lui-même récemment déclaré qu'il prévoyait garder ce "joueur exemplaire" le plus longtemps possible. Dans tous les cas, le mercato estival risque d'être mouvementé pour l'OM, qui doit à la fois augmenter son effectif et gérer les départs éventuels de certains de ses joueurs.