Dégoûté par les derniers évènements marqués par la manifestation des supporters à son domicile, Neymar Jr serait décidé à quitter le PSG dès cet été.

Mercato PSG : Neymar Jr ne veut plus rester au Paris SG

S’il comptait initialement aller jusqu’au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu’au 30 juin 2027, Neymar Jr serait désormais disposé à faire ses valises pour s’en aller dès cet été. Sérieusement touché par les injures et les cris des supporters parisiens venus à son domicile de Bougival pour lui demander de partir, le milieu offensif de 31 ans aurait définitivement changé d'avis concernant son avenir.

Ce lundi, le journaliste brésilien Bruno Andrade du média UOL Esporte confirme que le partenaire de Kylian Mbappé et ses dirigeants pensent effectivement à une séparation cet été. Proposé l’an dernier à son ancien club, le FC Barcelone, Neymar Jr aurait déjà une préférence pour son futur en cas de départ du PSG.

Mercato PSG : Neymar Jr exclut une destination pour son avenir

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos tentent depuis l’été passé de lui trouver un autre point de chute loin du Paris Saint-Germain, Neymar Jr serait désormais prêt à écouter les offres d’autres clubs. Avec un salaire de plus 30 millions d’euros annuels, la star brésilienne ne compte pas pour autant rejoindre une destination exotique. Selon le journaliste Santi Aouna de Foot mercato, « Neymar ne veut pas aller en Arabie Saoudite, mais sera à l'écoute de projets européens. »

Et cela tombe plutôt bien puisque Manchester United, Chelsea et Newcastle United seraient intéressés par le renfort de l’ami de Lionel Messi, qui aurait lui aussi pris la résolution de quitter le Paris SG à la fin de son contrat en juin prochain. « Le PSG veut le départ de Neymar. Et vice versa », écrit Bruno Andrade, qui précise que coéquipier de Marco Verratti veut absolument « changer d’air et partir. »