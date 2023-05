En fin de contrat avec le Real Madrid cet été, les deux milieux de terrains Luka Modric et Toni Kroos vont prolonger pour une saison supplémentaire.

Mercato Real Madrid : Modric et Kroos restent une année de plus

A 37 ans, Luka Modric ne compte pas arrêter sa carrière, et le Real Madrid ne semble pas non plus disposé à se séparer de lui. D'après les informations de Marca, le croate, en fin de contrat en juin, va prolonger d'une saison avec le club madrilène. Le quotidien espagnol précise que le joueur gardera le même salaire et que cette prolongation est due à ses bonnes performances cette saison.

Récemment blessé, le joueur sera titulaire en Ligue des Champions ce soir face à Manchester City, comme l'a indiqué Carlo Ancelotti en conférence de presse. Relevo précise tout de même qu'une rechute de blessure plane sur le vétéran. Modric deviendra le deuxième joueur le plus âgé de l'histoire du Real Madrid à disputer une demi-finale de Ligue des Champions après Ferenc Puskas.

Jude Bellingham va quand même signer au Real

Toni Kroos va également étendre son contrat avec les Merengues. Le joueur allemand avait été flou sur son avenir en début de saison, en indiquant qu'il ne resterait pas au Real Madrid s'il sentait qu'il n'avait plus le niveau de jouer au club. A 33 ans, l'ancien international allemand va donc lui aussi rester dans la capitale espagnole une saison de plus. Lui aussi devrait disputer la demi-finale aller de Ligue des Champions ce soir face à Manchester City, au poste de numéro 6 comme l'indique le journal AS.

Ces prolongations ne remettent pas en cause l'arrivée de Jude Bellingham, comme le précise Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato. Le joueur s'est mis d'accord avec le Real Madrid et le transfert va aboutir bientôt. Les Merengue comptent sur lui pour le présent et le futur et doivent se mettre d'accord avec le Borussia Dortmund sur le montant du transfert.