Alors que Lionel Messi se dirige vers un départ inéluctable en fin de saison, Luis Campos, conseiller football du PSG, travaille déjà sur sa succession.

Mercato PSG : C’est terminé entre Lionel Messi et le Paris SG

Ce mardi, l’Agence France Presse (AFP), en se basant sur une source saoudienne proche des négociations, assure que Lionel Messi va s’engager en faveur d’Al-Hilal. Le média français précise même que la signature de l’attaquant du Paris Saint-Germain avec le club saoudien est une « affaire conclue. » S’il souhaitait initialement rester une saison de plus en Europe pour tenter de gagner une dernière Ligue des Champions, les difficultés du Barça à assumer son retour et les derniers évènements au PSG auraient convaincu Messi de rejoindre son grand rival Cristiano Ronaldo au Moyen-Orient.

Et pour séduire la Pulga, les dirigeants d’Al-Hilal n’ont pas lésiné sur les moyens puisque le coéquipier de Kylian Mbappé se serait vu offrir un salaire pharaonique de 400 millions d'euros par saison. Sans compter que le club saoudien tente également d’attirer Sergio Busquets, Jordi Alba et Marco Verratti pour mettre Messi dans les meilleurs conditions de jeu. Du côté du PSG, Luis Campos, conscient de la situation, aurait déjà lancé les hostilités pour tenter de mettre la main sur un joueur capable de remplacer l’international argentin au sein de l’équipe des Rouge et Bleu. Et l’heureux élu pourrait débarquer en provenance de la Premier League.

Mercato PSG : Bernardo Silva pour oublier Lionel Messi ?

Outre Lionel Messi, le Paris Saint-Germain pourrait également perdre Neymar lors du prochain mercato estival. Le renforcement du secteur offensif parisien sera donc la principale priorité du recrutement à venir. Dans cette optique et pour remplacer Messi au sein de l’effectif du PSG, Luis Campos aurait ouvert des négociations avec l’entourage de Bernardo Silva. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le milieu de terrain offensif de 28 ans veut quitter les rangs de Manchester City pour découvrir un nouveau projet et le conseiller football du club de la capitale française aimerait l’attirer cet été, à en croire les informations du journaliste Alexis Bernard.

Luis Campos connait très bien l’international portugais pour l’avoir fait venir à l’AS Monaco en 2014. Toujours selon le spécialiste mercato français, Bernardo Silva serait séduit par le projet du PSG. Mais il faudra convaincre Manchester City qui ne compte pas brader son joueur et réclame pas moins de 85 millions d’euros pour le laisser partir.