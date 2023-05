En fin de contrat en juin, Sergio Busquets ne veut pas continuer l'aventure avec le FC Barcelone. Le milieu de terrain en a informé Xavi.

Mercato FC Barcelone : Sergio Busquets va partir

Après plus de 15 saisons au Barça, Sergio Busquets s'apprête à faire ses valises. D'après les informations d'AS, le milieu de terrain formé au FC Barcelone a rencontré son entraîneur Xavi à Marbella pour lui faire part de sa décision. Le joueur de 34 ans est en fin de contrat en juin et ne va pas prolonger son contrat. Le capitaine va donc quitter le club pour lequel il a joué toute sa carrière.

Xavi avait pourtant tout fait pour conserver le joueur. Le quotidien espagnol indique que le FC Barcelone lui a proposé un contrat d'un an d'une valeur de 7 millions d'euros par an, avec une option de douze mois supplémentaires. L'équipe étant en vacances, Xavi et Sergio Busquets se sont rencontrés à Marbella, où le milieu défensif a informé son entraîneur de son souhait de quitter la Catalogne.

Busquets pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite

Une proposition bien plus lucrative aurait été proposée à l'ancien international espagnol. Le club d'Al-Hilal pourrait formuler une offre mirobolante au joueur formé à la Masia. Les Saoudiens auraient même proposé une offre similaire à Jordi Alba pour convaincre Lionel Messi de les rejoindre. Marco Verratti pourrait également quitter le PSG pour rejoindre le tenant du titre du championnat saoudien.

L'annonce du départ de Sergio Busquets par le FC Barcelone pourrait être faite après l'obtention du titre de champion d'Espagne. Le Barça pourrait être sacré champion en cas de victoire dans le derby face à l'Espanyol Barcelone, dimanche à 21 heures. Sergio Busquets a tout gagné avec le Barça au cours de sa carrière, remportant notamment 3 Ligues des Champions et 8 Ligas.