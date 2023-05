À quelques semaines de la fin de son contrat avec le LOSC, l'international portugais José Fonte n'est pas encore fixé sur son avenir.

Battu le week-end dernier par le Stade de Reims, le LOSC s’est éloigné de la 4e place occupé par l’AS Monaco. Les Dogues vont devoir vite réagir dimanche lors du choc face aux Monégasques pour garder leur 5e place synonyme de qualification pour la Ligue Europa Conférence. En parallèle, les Lillois ont une nouvelle fois pu compter sur un grand José Fonte lors de ce match. Le défenseur portugais de 39 ans a été l’un des meilleurs joueurs du LOSC durant cette rencontre.

Depuis plusieurs semaines, le champion d’Europe 2016 démontre qu’il a encore les capacités pour continuer sa carrière. De plus, José Fonte est l’un des joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca cette saison, l’ancien défenseur de Southampton a disputé 30 matchs dont 28 titularisation. Toutefois, le capitaine du LOSC n’a pas encore prolongé son contrat qui expire en juin prochain. José Fonte pourrait donc quitter Lille, libre de tout contrat après le 30 juin.

Le défenseur de 39 ans souhaiterait rester une année de plus au LOSC mais les Dogues n’auraient pas encore entamé les négociations. Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, José Fonte n’auraient pas de nouvelles d'Olivier Létang, le président lillois. Une situation qui serait vécue comme un manque de respect par le capitaine du LOSC.

Mercato LOSC : Lille pourrait perdre plusieurs cadres

Cet été les Dogues pourraient vivre un été mouvementé avec le départ de plusieurs joueurs importants. En plus de José Fonte, Jonathan Bamba et Jonathan David pourraient également quitter le LOSC. Le milieu ivoirien est en fin de contrat à Lille et les négociations seraient au point mort.

Dans le même temps, l’international canadien Joanthan David devrait quitter le LOSC cet été afin de renflouer les caisses du club. Auteur de 21 buts cette saison, le natif de Brooklyn serait dans le viseur de Manchester United, Arsenal, le Bayern Munich et le PSG.