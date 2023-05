Priorité de Luis Campos pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG, José Mourinho pourrait quitter la Roma cet été. Le club italien se prépare déjà à cette éventualité.

Face au refus de Zinédine Zidane, le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur José Mourinho pour la succession de Christophe Galtier. Selon les informations de RMC Sport, sauf énorme revirement de situation, Galtier ne devrait pas être conservé par les dirigeants parisiens au terme de la saison en cours. Et pour le remplacer sur le banc des Rouge et Bleu, Luis Campos ferait de son compatriote José Mourinho, selon le média sportif. Dans son édition du jour, la presse italienne assure que le club de la Louve étudierait d’ores et déjà plusieurs profils pour remplacer éventuellement le technicien portugais.

Mercato PSG : La Roma prépare la succession de José Mourinho

Après une saison décevante marquée par une nouvelle désillusion en Ligue des Champions et une élimination précoce en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain envisagerait très sérieusement d'opérer un nouveau changement sur son banc cet été. Si Zinédine Zidane reste le grand rêve du Qatar, d’autres profils seraient aussi à l’étude pour prendre en main l’équipe première du PSG la saison prochaine.

Récemment, les noms de Julian Nagelsmann, Thiago Motta et Antonio Conte ont été évoqués, mais le grand favori de Campos pour le poste se nommerait José Mourinho. Selon RMC Sport, le conseiller football du club de la capitale aurait déjà pris la température auprès de l'agent historique de l’ancien manager de Chelsea, Jorge Mendes, en vue d’une arrivée au PSG cet été. Dans ses colonnes, la Gazzetta dello Sport indique que si elle souhaitait au début le conserver, la direction romaine ne serait plus contre un départ de José Mourinho, dont le contrat court jusqu’en juin 2024.

Le Special One reproche notamment aux Giallorossi de ne pas se donner les moyens de prétendre à disputer la Ligue des Champions. En cas de départ de Mourinho, l’AS Rome viserait Antonio Conte, Roberto De Zerbi, Thiago Motta et Ruben Amorim. Une tendance confirmée par Sky Sport, qui explique que les relations solides entre l’ancien coach du Real Madrid et Luis Campos pourraient faciliter les négociations dans ce dossier.