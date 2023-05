L’ASSE serait passée à l’offensive pour faire signer Jean-Philippe Krasso, dont le contrat prend fin à Saint-Etienne, le 30 juin 2023.

Mercato ASSE : Saint-Etienne fait une offre revue à la hausse à Jean-Philippe Krasso

Dragué depuis plusieurs mois pour prolonger son contrat expirant dans quelques semaines, Jean-Philippe Krasso aurait reçu une nouvelle offre de l'ASSE. Selon les informations de But Football Club, le club ligérien lui aurait transmis un contrat d’une durée de trois saisons, en plus d’une grosse revalorisation salariale. « Les discussions avec son agent se passent bien, et l'international ivoirien se plait à Saint-Etienne », ajoute la source. Cependant, ce n’est pas pas encore gagné pour l’AS Saint-Etienne, car l’attaquant de 25 ans tient plusieurs offres entre les mains en ce moment.

Grâce à ses performances (16 buts et 9 passes décisives en 31 matchs disputés cette saison en Ligue 2), il est convoité par plusieurs clubs, notamment en Allemagne et en Turquie. En Ligue 1, le nom de Jean-Philippe Krasso circule à Montpellier pour remplacer Elye Wahi annoncé en direction de l’AS Monaco. Loïc Perrin (coordinateur sportif) et la direction stéphanoise devront donc se montrer très persuasifs, afin d’arracher la signature du décisif avant-centre. En effet, l'international ivoirien (6 sélections) est le meilleur buteur de l’ASSE, mais également 2e au classement des buteurs de la Ligue 2.

Par ailleurs, le média spécialisé Evect croit savoir que l’ASSE souhaite se débarrasser d'Yvann Maçon (24 ans), en prêt au Paris FC jusqu’à la fin de la saison actuelle. Sous contrat chez les Verts jusqu’à fin juin 2025, le défenseur aurait des discussions en cours avec les dirigeants stéphanois, pour lui trouver une porte de sortie. Il est donc possible que l'arrière latéral droit poursuive son aventure dans le club de la capitale, en Ligue 2.