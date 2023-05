Auteur d'un quadruplé le week-end dernier, Elye Wahi continue d'affoler les compteurs et l'AS Monaco pourrait passer à l'action.

Mercato AS Monaco : Les Monégasques veulent lancer leur mercato avec Elye Wahi

Après un nouvel échec pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, les dirigeants de l’AS Monaco souhaiteraient entamer un nouveau cycle. L’effectif de Philippe Clement pourrait subir des changements importants lors du mercato estival. Dans le même temps, le directeur sportif de l’ASM, Paul Mitchell va quitter ses fonctions à la fin de la saison. Les Monégasques devraient repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, le club de la principauté serait intéressé par l’attaquant du Montpellier HSC, Elye Wahi. À 20 ans, le buteur français est l’un des joueurs les plus courtisés du championnat de France. En plus de l’AS Monaco, Elye Wahi serait sur les tablettes de Newacastle, Arsenal, Dortmund, Francfort et le RB Leipzig selon Foot Mercato. L’attaquant montpélliérain a inscrit un quadruplé ce week-end et cette performance pourrait faire grimper sa valeur marchande.

Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants du Montpellier HSC seraient disposés à vendre Elye Wahi contre un chèque de 40 millions d’euros. De plus, l’espoir français souhaiterait jouer la Coupe d’Europe la saison prochaine. Dans cette optique, l’AS Monaco pourrait transmettre une première offre au MHSC dans les prochaines semaines pour éviter une surenchère.

Mercato AS Monaco : L’ASM se rassure dans la course à l’Europe

Vainqueur 2-1 face au Angers SCO, l’AS Monaco a réalisé une bonne opération lors de la 34e journée. Les Monégasques (4e) comptent désormais 5 longueurs d’avance sur le LOSC (5e) à quelques jours du choc entre les deux équipes.

En cas de victoire dimanche prochain, les hommes de Philippe Clément assureraient leur qualification pour la Ligue Europa. Cette 4e place pourrait également permettre à l’AS Monaco de garder certains cadres comme Axel Disasi, Youssouf Fofana et Wissam Ben Yedder la saison prochaine.