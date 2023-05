L’ASSE se préparerait à encaisser un joli chèque d’un montant de 2,5 M€ sur un transfert. Une somme qui devrait l'aider à se renforcer cet été.

Mercato ASSE : Mahdi Camara peut rapporter 2,5 M€ à Saint-Etienne

Ayant échoué à remonter rapidement en Ligue 1 cette saison, l’ASSE prépare sérieusement l’exercice prochain. La direction travaille sur le mercato estival, pour renforcer l’équipe de Laurent Batlles. En dehors des pistes explorées en vue des arrivées, l’AS Saint-Etienne réfléchit également aux contrats en interne. Les décideurs seraient passés à l’offensive pour prolonger le contrat de Jean-Philippe Krasso et aussi lever l’option d’achat assortie au prêt de Niels Nkounkou. Recruté comme joker en décembre dernier, Gaëtan Charbonnier devrait également rempiler pour une saison, au terme de son bail de six mois.

Au chapitre des départs, la rumeur du pré-mercato évoque la possible vente de Saïdou Sow, de Gautier Larsonneur (gardien de but) et même de Niels Nkounkou, dans la foulée de son transfert définitif d’Everton. En tous cas l’ASSE aura besoin de liquidité pour la saison prochaine et ne se priverait pas de quelques millions d’euros en cas d’offres intéressantes pour les joueurs ayant la cote sur le marché.

Une bonne nouvelle est justement tombée à l’ASSE, avant l’ouverture officielle du mercato d’été, le 10 juin. D’après les indiscrétions d’Evect, les Verts devraient toucher près de 2, 5 M€ cet été, sur le transfert définitif de Mahdi Camara, en plus de bonus pouvant rapporter 750 000 € supplémentaires. En effet, ce dernier est prêté au Stade Brestois, mais avec une option d'achat. Cette clause serait active automatiquement en cas de maintien de l’équipe d’Eric Roy en Ligue 1, si l'on en croit la source. Or, Brest est 15e avec 3 points d’avance sur la zone rouge de relégation, à 4 journées de la fin du championnat. Ce qui augure d’une bonne nouvelle pour l’ASSE .