Poussé vers la sortie du côté du PSG, un jeune prodige français pourrait débarquer en Premier League lors du prochain mercato estival. Liverpool étant chaud pour l’accueillir.

Bien partit pour remporter son onzième titre de Champion de France, le Paris Saint-Germain prépare d’ores et déjà la saison prochaine. Luis Campos et la cellule de recrutement des Rouge et Bleu travaillent notamment sur l’ossature de l’effectif de l’exercice 2023-2024. Si plusieurs noms sont annoncés pour renforcer l’effectif parisien, des joueurs devraient aussi quitter les rangs du PSG. Au milieu des noms ronflants comme Lionel Messi, Neymar Jr et Marco Verratti, qui veulent changer d’air cet été, le jeune El Chadaille Bitshiabu devrait lui aussi animer le mercato du PSG dans le sens des départs.

Mercato PSG : El Chadaille Bitshiabu intéresse deux cadors anglais

Sous contrat jusqu’en juin 2024, El Chadaille Bitshiabu serait en négociations avec le Paris Saint-Germain autour d’une prolongation de contrat. Selon Foot Mercato, Luis Campos n’exclurait pas forcément de se séparer de Chadaille Bitshiabu contre un chèque de 15 millions d’euros. Toujours selon la même source, le titi serait la priorité de l'Eintracht Francfort et du Borussia Dortmund pour cet été. Parallèlement, les discussions pour une prolongation avec le PSG sont toujours en cours. Mais ce mardi, le média britannique Rousing The Kop assure que le défenseur parisien de 17 ans ferait partie des cibles de Jürgen Klopp.

Le manager des Reds aimeraient recruter El Chadaille Bitshiabu dès le prochain mercato, même s’il sera nécessaire de payer une indemnité de transfert car Jürgen Klopp ne veut pas prendre le risque d’attendre un an de plus qu’il soit libre et possiblement qu’il donne son accord à un autre club. Surtout que Manchester United serait également sur les rangs pour le recruter. De son côté, le Champion de France en titre aimerait prolonger son jeune talent avant de le laisser filer s’aguerrir sous d’autres cieux sous la forme d’’un prêt.