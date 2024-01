L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire l'actualité cet hiver. Pendant que le Real Madrid met la pression, un prétendant se serait retiré.

Mercato PSG : Kylian Mbappé toujours évasif sur son avenir

Les rumeurs enflent autour de son avenir mais le joueur même ne semble pas pressé de prendre une décision pour son futur. Kylian Mbappé l'a encore démontré mercredi en restant évasif sur la question après avoir remporté le Trophée des Champions face à Toulouse. Alors que certaines sources annonçaient que l'attaquant a déjà pris sa décision et devrait bientôt l'annoncer, il a tout botté en touche. Il a clairement déclaré n'avoir pas pris sa décision mais a révélé un accord conclu avec Nasser Al-Khelaifi l'été dernier. Un accord qui protège les deux parties peu importe sa décision. Si cette déclaration a de quoi donner de l'espoir aux supporters, elle fait douter du côté du Real Madrid où on insiste pour faire craquer le Bondynois de 25 ans. Cependant, il devrait avoir moins d'embarras de choix.

Liverpool toujours dans le coup pour Kylian Mbappé ?

Ils sont plusieurs à s'intéresser à la situation de Kylian Mbappé. Si Florentino Pérez fait du joueur de 25 ans presque une obsession, Liverpool et le Bayern Munich restent en instance, suivant le dossier de près. Si La Province fait savoir que le club anglais serait toujours dans le coup pour l'attaquant du Paris Saint-Germain, il n'en serait vraiment pas le cas. Jeudi, La Cadena SER a révélé que la direction des Reds ne voudraient plus vraiment se lancer dans la course à la signature de Mbappé. Ceci en dépit des contacts antérieurs que Jürgen Klopp aurait même eu avec l'international français. Le Real Madrid reste donc le seul club toujours désireux de voir débarquer KM7 dans son écurie. La suite du feuilleton promet bien d'être encore houlouse pour le champion du monde 2018.