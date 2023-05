Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, propriétaires de l'ASSE, vont-ils suivre l'exemple de Jean-Michel Aulas en quittant leur club comme l'a fait ce dernier ?

ASSE : Aulas part de l’OL ! en attendant Roland Romeyer et Caïazzo ?

Jean-Michel Aulas n’est plus le président de l’ASSE depuis le lundi 8 mai 2023. Son départ a été précipité par le nouveau propriétaire de l’OL, alors qu'il était parti pour rester au poste de président du club rhodanien pour trois ans, après la vente à John Textor en décembre 2022. Finalement, le milliardaire américain a décidé de se séparer de l’emblématique dirigeant de l'Olympique Lyonnais, seulement 5 mois après avoir racheté le club des mains de ce dernier. Jean-Michel Aulas part ainsi de la tête du club de Lyon qu’il a dirigé pendant 36 ans. Il a désormais un simple rôle de président d’honneur. Même si le départ du dirigeant de 74 ans est arrivé plus tôt, il faut noter qu’il était dans les tuyaux depuis la cession du club à John Textor.

Grande rivale de l’OL, l’ASSE pourrait également perdre ses deux historiques dirigeants : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Ils ont mis le club en vente depuis 2018 et attendent un riche acheteur capable de lui faire franchir un palier. Mais les supporters et des personnalités du monde du football, notamment Guy Roux, doutent que les deux propriétaires veulent vraiment vendre l’ASSE. Eux ne manquent pourtant pas une seule occasion pour réaffirmer leur envie de partir. Pour France Bleu, Roland Romeyer (président du Directoire) a déclaré en avril dernier : « On sait qu'on vend. On l'a annoncé dans les médias. La vente est toujours d'actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part ».

ASSE : Rendant hommage à Aulas, Domenech glisse un gros tacle à Saint-Etienne

Dans l'attente donc du grand jour pour les supporters de l’ASSE, qui demandent depuis des années le départ des deux présidents, Raymond Domenech (71 ans) leur a transmis un message fort, en se servant de l’exemple de Jean-Michel Aulas. Interrogé par L’Equipe, il a glissé une punchline aux Verts, rivaux des Gones. « Je n'oublie pas que Jean-Michel Aulas a mis Lyon sur la carte du foot […]. Avant, tu étais derrière Saint-Étienne, c'est dire à quel point on en était ! Il a construit, il a tout fait, mais en sachant comment le faire, par étapes, avec des idées toujours précises. L'idée du stade […] il voulait déjà un outil qui appartiendrait à l'OL, avec des activités. C'était son idée d’un grand club. Il était visionnaire », a réagi l’ancien joueur (1970-1977) et entraineur (1988-1993) de l’OL.

Pour rappel, Roland Romeyer (77 ans) et Bernard Caïazzo sont aux commandes de l'ASSE depuis 2004, soit 19 ans. Le club est lui relégué en Ligue 2 depuis la saison dernière.