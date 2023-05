Annoncé sur le départ depuis le début de la saison, la légende du FC Barcelone, Sergio Busquets ne prolongera pas son contrat.

Mercato FC Barcelone : Sergio Busquets et le Barça c’est fini

Après 18 ans de bons et loyaux services, le capitaine du FC Barcelone, Sergio Busquets va partir. Le milieu de 34 ans ne prolongera pas contrat au Barça et le natif de Sabadell sera libre de tout contrat le 30 juin. Malgré des discussions positives avec Xavi et Joan Laporta, Sergio Busquets a décidé de quitter l’Europe pour tenter un nouveau défi. Cette décision pourrait chambouler le mercato du Barça, les Catalans vont devoir recruter un nouveau milieu de terrain pour succéder à leur numéro 5.

L’ancien capitaine de la sélection espagnole restera dans l’histoire du FC Barcelone comme l’un des meilleurs milieux ayant porté les couleurs blaugranas. Quelques mois après le départ de Gérard Piqué, une page se tourne avec la décision de Sergio Busquets qui a remporté 30 titres avec le Barça. Le milieu de 34 ans pourrait quitter son club formateur en soulevant un dernier trophée. Les Blaugranas sont à une victoire d’être sacrés champions d’Espagne, une première depuis 2019. Ce sacre permettra à Sergio Busquets d’entrer un peu plus dans l’histoire du club catalan et de quitter le FC Barcelone par la grande porte.

Mercato FC Barcelone : Sergio Busquets et Jordi Alba pourraient aller en Arabie Saoudite

Le capitaine du Barça pourrait quitter le FC Barcelone pour s’engager en Arabie Saoudite. Depuis plusieurs mois, Sergio Busquets serait dans le viseur du club saoudien d’Al-Hilal. Le milieu de 34 ans pourrait retrouver son ancien coéquipier Lionel Messi en Arabie Saoudite.

Dans le même temps, l’international espagnol Jordi Alba pourrait également quitter le FC Barcelone cet été. Le latéral de 34 ans aurait reçu une offre d’un club saoudien à l’instar de Lionel Messi et Sergio Busquets. Néanmoins, Jordi Alba souhaiterait rester jusqu’à la fin de son contrat au Barça et partir libre en 2024.