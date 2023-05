L’ASSE prépare un mercato intelligent pour remonter en Ligue 1 la saison prochaine. Un joueur ayant une grosse expérience en Ligue 2 serait visé.

Mercato ASSE : Saint-Etiene prépare un mercato bien pensé

L’ASSE a failli être relégué en National à cause d’un mercato estival 2022 comblement raté. Le club et le nouvel entraineur ont ciblé des joueurs qui n’ont pas été à la hauteur de attentes pendant la première moitié de la saison. Ceux sont : Lenny Pintor, Dylan Chambost, Jimmy Giraudon encore le gardien de but Matthieu Dreyer.

L’AS Saint-Etienne a dû rectifier le tir pendant le mercato hivernal en janvier dernier. La haute direction stéphanoise a dégagé les moyens, puis le triumvirat Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem, ont fait un marché canon, qui a sauvé l’ASSE de la descente aux enfers. Ces dirigeants ont surtout ciblé des joueurs aguerris au haut niveau ou à la Ligue 2, notamment Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur, Dennis Appiah et Lamine Fomba. Ils ont aussi été bien inspirés en recrutant Niels Nkounkou, qui n’avait jamais joué dans le championnat professionnel en France, mais qui s’est révélé comme la meilleure recrue des Verts cet hiver.

Mercato ASSE : Le nom de Mathias Autret coché par l’ASSE ?

Fort de la leçon tiré de l’échec de l’été dernier, l’ASSE cherche des joueurs capables d’apporter un plus à l’équipe de Laurent Batlles. Ils ne recruteront donc pas pour recruter. Les joueurs dont les noms sont cochés seront donc de véritables renforts, pour viser la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Et selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, les Stéphanois songeraient à Mathias Autret (32 ans).

En plus d’être libre de tout contrat en juin 2023, le polyvalent joueur (milieu offensif ou ailier) a une grande expérience du haut niveau. Il totalise 109 matchs en Ligue 1 et 249 en Ligue 2, pour un total de 46 buts et 47 passes décisives. Outre l’AJ Auxerre (son club actuel), Mathias Autret a défendu les couleurs du Stade Brestois (son club formateur), du FC Lorient, du SM Caen et du RC Lens.