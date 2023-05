Dans de nouvelles déclarations confiées au quotidien Le Progrès, Gaëtan Charbonnier a annoncé la couleur sur venir à l’ASSE où il est en fin de contrat.

Mercato ASSE : Gaëtan Charbonnier confirme des discussions avec Saint-Etienne

Recruté à l’AJ Auxerre en Ligue 1 par l’ASSE pendant le mercato d'hiver, Gaëtan Charbonnier a été le premier renfort des Verts, alors menacés de relégation en National. Il a signé à Saint-Etienne le 16 décembre 2022, en tant que joker. Il s’est engagé pour une durée de six mois, jusqu’à fin juin 2023, mais son contrat est assorti d’une possible prolongation dans le Forez. Cependant, l’attaquant de 34 ans a été freiné dans son élan par une grave blessure au genou, alors qu’il avait inscrit 3 buts et délivré une passe décisive avec l’ASSE en 7 matchs disputés en Ligue 2.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le 11 février contre Dijon FCO, Gaëtan Charbonnier a subi une intervention chirurgicale 10 jours plus tard. Dans un communiqué médical, l’ASSE avait fait savoir que sa saison est terminée. Toutefois, l’avant-centre est en avance sur les délais de son retour. Il est déjà revenu à l’entraînement, mais en reprise adaptée. Il poursuit donc sa reathlétisation, en marge du groupe de Laurent Batlles, afin d’être prêt pour le début de la saison prochaine.

Parallèlement à la préparation de son retour à la compétition, Gaëtan Charbonnier songe à son avenir. En fin de contrat à l’ASSE en juin, il a déjà déclaré plus d’une fois qu’il souhaite poursuivre l’aventure sous le maillot des Verts, après son arrêt brutal. Dans une interview à paraitre jeudi dans le quotidien régional, le N°10 de l’ASSE a confirmé des négociations avec Loïc Perrin et la direction stéphanoise, en vue de la prolongation de son bail. « Tant que ma flamme sera là, je continuerai. À l'AS Saint-Etienne ? C’est en discussion », a-t-il lâché. Il ne reste plus qu'à trouver un accord entre les parties.