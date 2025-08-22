Mercato ASSE : 5 cadres menacés, 2 recrues en approche !

L’ASSE a frappé fort cet été, mais le mercato des Verts est loin d’être clos. Entre de nouvelles recrues possibles et cadres sur le départ, la fin du mois d’août s’annonce mouvementée dans le Forez.

Mercato ASSE : Les Verts veulent encore renforcer leur effectif

Avec 25 M€ déjà investis pour neuf recrues, l’ASSE a montré qu’elle n’était pas là pour plaisanter. L’arrivée de profils variés, de Chico Lamba en défense à Joshua Duffus en attaque, a métamorphosé l’effectif d’Eirik Horneland. Kilmer Sports Ventures, actionnaire américain, assume ses ambitions : ramener le club dans l’élite le plus vite possible.

Mais malgré ce recrutement XXL, deux postes restent surveillés. Le couloir gauche d’abord, où Ebenezer Annan manque encore d’un concurrent solide. Le milieu ensuite, où le départ annoncé de certaines pièces maîtresses pourrait forcer les dirigeants à sortir une nouvelle fois le carnet de chèques. L’idée d’une dernière cartouche avant le gong du 1er septembre n’est donc pas à exclure.

Le casse-tête des départs : Ekwah et Bouchouari dans l’œil du cyclone

Pierre Ekwah est devenu le symbole d’un mercato tendu. Arrivé contre son gré après une option d’achat levée à 6 M€, l’ancien de Sunderland veut absolument quitter le Forez. Le dossier est explosif et l’ASSE semble résignée à le vendre. Benjamin Bouchouari, lui, est courtisé par le PAOK Salonique. Blessé au dos, le Marocain reste officiellement « intransférable », mais la réalité pourrait être différente si une belle offre tombe.

Eirik Horneland n’a pas caché son souhait de garder son milieu, mais les cartes ne sont pas entre ses mains. Les supporters, eux, redoutent un exode massif qui viendrait perturber la belle dynamique de début de saison (4-0 face à Rodez).

Davitashvili, Stassin, Batubinsika : l’inquiétude grandit

Deux des joueurs les plus précieux de l’effectif, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, suscitent les convoitises. Aucune offre officielle pour l’instant, mais Saint-Etienne s’attend à être testée dans les prochains jours. Avec une valeur marchande combinée de près de 30 M€, les deux talents représentent une tentation financière pour les dirigeants.

Enfin, Dylan Batubinsika, relégué dans la hiérarchie défensive, est suivi par Anderlecht et le Panathinaïkos. Le défenseur congolais, sous contrat jusqu’en 2026, pourrait bien céder à l’appel de l’étranger. Autant dire que l’ASSE, en quête de montée, joue gros : garder ses cadres, ou risquer un mercato de dernière minute qui pourrait tout bouleverser.