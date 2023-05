En plus de Matteo Guendouzi, l’OM risque de perdre un autre cadre cet été. Une offre totalement inattendue se prépare pour Valentin Rongier.

OM Mercato : Valentin Rongier vers un départ inattendu de Marseille

Depuis la nomination de Pablo Longoria à la tête du club, l’Olympique de Marseille est toujours très attendu en période de mercato. Cet été, l’OM a encore prévu de jouer les acteurs principaux du marché de transferts. Comme l’indique L’Équipe, le président marseillais et son équipe espèrent mettre la main sur pas moins de 8 nouvelles recrues lors du prochain mercato. Mais pour financer un tel recrutement XXL, la direction devra dégraisser son effectif.

Plusieurs joueurs seront ainsi invités à faire leur bagage. Matteo Guendouzi fait notamment partie de cette liste de partants. Relégué au rang de remplaçant ces dernières semaines à l’OM, sous les ordres d’Igor Tudor, l’international tricolore a de grandes chances de libérer de la place dans l’entrejeu si une offre convaincante se présente cet été.

Fort de son passage à Arsenal, le joueur de 24 conserve d’ailleurs une belle côte en Premier League. West Ham, Aston Villa ou encore Newcastle United s’activeraient déjà en coulisse pour arracher sa signature. Toutefois, Matteo Guendouzi n’est pas le seul cadre de l’OM susceptible de mettre les voiles. Valentin Rongier risque lui aussi de faire ses valises à la surprise générale.

Une offre va arriver pour Valentin Rongier

Depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l' OM, Valentin Rongier semble totalement métamorphosé. Déjà costaud l’année dernière, le milieu de terrain français est devenu le véritable taulier de l’équipe phocéen et est grandement pressenti pour connaitre sa première convocation en sélection des Bleus. Sa polyvalence, sa lecture du jeu et son apport défensif font beaucoup de bien à l’OM qui espère se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Toutefois, la direction marseillaise ne s’opposerait pas vraiment son départ à condition de recevoir une belle offre pour son transfert. Et cela ne devrait pas tarder. Jean-Charles De Bono est en effet persuadé qu’une offre se présentera bientôt pour un éventuel transfert de Valentin Rongier. « Il a pris le brassard et s’est imposé comme un des leaders de cette équipe, il représente Marseille. Je pense qu'une offre va arriver, il a l’expérience et la maturité pour jouer dans n’importe quel club », a-t-il annoncé dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

Reste à savoir si cela sera suffisant pour boucler ce deal. Il faudra d’abord attendre que cette future offre se présente. Pour l’heure, aucun prétendant ne s’est encore manifesté pour le vice-capitaine marseillais. Valentin Rongier est toujours concentré sur son aventure à l’OM, où son contrat expire en juin 2026.