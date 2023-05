Alors que le match entre l'OM et le SCO d'Angers se jouera dans trois jours au Vélodrome, la LFP a fait une annonce inattendue.

Changement d'arbitre pour la rencontre entre l'OM et Angers

C'est une décision assez surprenante qu'a décider de prendre la LFP ce jeudi après-midi. Il y a deux jours, la Ligue a dévoilé les arbitres de la 35e journée de Ligue 1, et c'est Thomas Léonard qui a été choisi pour diriger la rencontre cruciale entre l'OM et Angers dimanche soir au stade Vélodrome. Mais contre toute attente, la Ligue a pris la décision de revoir ses plans.

En effet, c'est désormais Benoit Millot qui sera en charge d'arbitrer la rencontre. Un changement très étonnant, qui intervient à trois jours du match mais surtout deux jours après le terrible communiqué publié par l'Olympique de Marseille à propos des différentes erreurs d'arbtrages dont le club a fait l'objet cette saison. Est-ce une simple coïncidence ? Rien n'est moins sûr.

Benoit Millot, un arbitre qui réussi bien à Marseille

Benoit Millot fait partie des arbitres les plus expérimentés du championnat de France. Cette saison, l'homme de 41 ans a arbitré l'OM à trois reprises, pour deux victoires (2-1 contre Lille et 3-1 face à Troyes) contre une seule défaite (1-0 face à Lens). Lors de ces trois rencontres, aucun fait de jeu majeur n'avait été à signaler.

Au total, Benoit Millot a dirigé 27 matchs de l'Olympique de Marseille dans sa carrière, et les statistiques sont nettement à l'avantage des Olympiens puisqu'il y a eu 18 victoires, contre 7 matchs nuls et seulement 2 petites défaites. Dimanche soir, c'est dans un contexte bouillant à tous les niveaux que l'arbitre de 41 ans devra se montrer à la hauteur. La pression sera grande sur ses épaules, et ses décisions seront scrutées de très près par l'ensemble du stade Vélodrome.