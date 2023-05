En courrouce sur un gros transfert pour le prochain mercato estival, Luis Campos et le PSG seraient sur le point de se faire damer le pion par un cador de Premier League.

Outre l’attaquant nigérien Victor Osimhen (24 ans), le Paris Saint-Germain serait également intéressé par les services d’un autre joueur du SSC Naples, nouveau champion d'Italie. Auteur d’une très belle saison sous les couleurs du Napoli, Kim Min-jae serait dans le viseur du PSG pour renforcer l’équipe des Rouge et Bleu aux côtés de Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe et éventuellement Milan Skriniar, attendu en provenance de l’Inter Milan. Mais le club de la capitale française n’est pas seul sur les traces du défenseur central napolitain et Luis Campos serait même sur le point de faire devancer sur cette piste.

Mercato PSG : Kim Min-jae remplaçant de Harry Maguire à Man United ?

D’après les informations du Corriere dello Sport, Kim Min-jae serait vu à Manchester United comme le successeur idéal de l’international anglais Harry Maguire, poussé vers la sortie par Erik ten Hag, le manager des Red Devils. À la lutte avec le Paris Saint-Germain, Manchester City, mais également Newcastle United, l’ancien club de Cristiano Ronaldo serait sur le point de faire mouche dans ce dossier. En effet, d’après le journaliste italien Ignazio Genuardi, Manchester United aurait décidé d'activer la clause libératoire de l’international sud-coréen fixée à 50 millions d'euros pour cet été.

Pour convaincre Kim Min-jae de signer, le club mancunien serait prêt à lui offrir un salaire de 5 millions d’euros par saison. « En concurrence avec le PSG, notamment, Manchester United est parti pour activer la clause libératoire du Napolitain Kim, son coéquipier Osimhen étant une autre priorité pour cet été. Le Sud-Coréen pourrait gagner autour de 5M€ net par an chez les Red Devils », assure Ignazio Genuardi sur les réseaux sociaux. Reste maintenant à connaître la réaction du PSG dans cette affaire.