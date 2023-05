Sauf énorme revirement de dernière minute, Christophe Galtier ne devrait plus être sur le banc du PSG la saison prochaine. D’ailleurs, l’identité de son successeur serait déjà connue.

Même si le Paris Saint-Germain se dirige tout droit vers son onzième titre de Champion de France, la saison des Rouge et Bleu n’a pas été des plus convaincantes. Bien au contraire. Éliminé précocement en Ligue des Champions et Coupe de France, le club de la capitale a montré un bien triste visage sous la houlette de Christophe Galtier. Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, l’entraîneur français n’est pas parvenu à asseoir un système de jeu malgré le riche effectif dont il dispose.

Selon plusieurs sources proches de la direction du PSG, Galtier ne devrait donc pas aller jusqu’au terme de son engagement, soit jusqu’en juin 2024. De Zinédine Zidane à Antonio Conte en passant par José Mourinho, Thiago Motta et Julian Nagelsmann, les dirigeants parisiens tâtent déjà le terrain, à la recherche de leur futur entraîneur. Et aux dernières nouvelles, il semble que Nasser Al-Khelaïfi et les siens aient porté leur choix sur un grand nom pour prendre la place de l’ancien coach de l’OGC Nice dès cet été.

Mercato PSG : José Mourinho, l’entraîneur idéal pour le Paris SG ?

Réputé proche de l’Émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, le célèbre journaliste Mohammed Al Kaabi livre très souvent des scoops sur le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. À l’été 2021, il avait notamment été le premier à annoncer les signatures de Sergio Ramos et Lionel Messi au PSG. Et alors que la question du prochain entraîneur du Paris SG est la principale préoccupation du moment, le journaliste de BeIN Sports a publié une photo très symbolique de José Mourinho dans les accoutrements du Paris SG, sur son compte Twitter.

De son côté, José Morais, l’ancien adjoint du technicien portugais à Chelsea, assure que le Special One est l’homme providentiel pour l’équipe parisienne. Au micro de Mais Futebol, il a avoué que José Mourinho serait l'entraîneur idéal pour redresser le PSG. « Il serait l'entraîneur idéal pour le PSG. Il peut aider les propriétaires à obtenir ce qu'ils recherchent : gagner la Ligue des champions après si longtemps. Il peut gérer ce vestiaire, car la qualité est déjà là », a déclaré le technicien portugais. José Mourinho prochain entraîneur du PSG ? Reste à voir si le Paris SG parviendra à convaincre l'AS Rome de lui céder son coach.