Alors que l' ASSE se déplace à Laval samedi soir dans le cadre de la 35e journée de Ligue 2, une décision est tombée pour les supporters de Sainté.

ASSE : Objectif première partie de tableau pour Saint-Etienne

En déplacement sur la pelouse du Stade Lavallois samedi soir, l' ASSE à l'occasion d'intégrer la première partie de tableau sur cette fin de saison. Actuellement 10es de Ligue 2, les Stéphanois n'ont qu'un seul point de retard sur la 9e place, occupée par le Paris FC. Face à une équipe de Laval qui joue sa survie, la tâche ne sera pas simple pour les joueurs de Laurent Batlles.

Au match aller à Geoffroy-Guichard le 10 janvier dernier, les Verts avaient déjà eu beaucpup de mal à venir à bout des Tangos. Il avait fallu attendre la 59e minute pour voir Mathieu Cafaro faire exulter l'enceinte stéphanoise, et permettre à son équipe de prendre les trois points.

Jeudi en conférence de presse, à deux jours de la rencontre, Laurent Batlles a reconnu que ce serait un match délicat pour ses joueurs. "Ça ne sera pas un match facile à jouer car ils ont des points à prendre. L'aspect technique sera important. Si techniquement on est performant et juste, que l’on joue avec beaucoup de cohérence et de simplicité, sans entrer dans les duels, on pourra peut-être faire la différence. Car Laval défend fort et bien." Pour cette affiche de la 35e journée de Ligue 2, l'ASSE pourrait être privée d'Anthony Briançon. En revanche, les supporters stéphanois seront de la partie à Laval.

Un arrêté préfectoral est tombé ce vendredi

Afin d'assurer le bon déroulé de la rencontre, ainsi que le déplacement des supporters de l' ASSE, la préfète de la Mayenne a publié un arrêté préféctorale ce vendredi matin. Il est indiqué au sein de celui-ci que la présence de fans stéphanois est limitée à 600 personnes au sein du parcage visiteurs du stade Francis Le Basser.

De plus, il est également mentionné qu'il y aura un point de rendez-vous obligatoire pour les supporters venant en bus, et que l'usage d'engins pyrotechniques est formellement interdit dans l'enceinte lavalloise.