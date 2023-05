En grosse difficulté pour une place en coupe d'Europe, le Stade Rennais recevra l'Estac Troyes avec des nombreux absents dans son effectif.

Pluie d’absence avant Troyes

Déjà privé de nombreux joueurs depuis quelques semaines maintenant, le Stade Rennais devra composer son effectif avec deux nouvelles absences. Christopher Wooh suspendu après une accumulation de carton jaune manquera la rencontre contre l'Estac Troyes tandis que le buteur Arnaud Kalimuendo serait incertain pour la rencontre à la suite d'un coup sur le pied reçu contre Nice rapporte Ouest France.

Une autre absence et celle-ci sera jusqu’à la fin de saison concerne le latéral droit Anglais Djed Spence : " Il est forfait jusqu’à la fin de saison. C’est plus qu’une entorse, une belle entorse. Il va d’ailleurs regagner Tottenham (club qui le prête au Stade Rennais) pour faire ses soins. " a annoncé l'entraineur rouge et noir en conférence de presse.

Toujours diminué Xeka, Meling et Désiré Doué ne sont toujours pas aptes à prétendre à une place dans le groupe : " Xeka a repris avec nous partiellement, je pense qu’il sera opérationnel pour la semaine prochaine. Biggy (Meling) n’est pas suffisamment rétabli de sa blessure musculaire. Désiré Doué va mieux mais il n’est pas prêt ". Tandis que Romain Salin terminera la saison avec le groupe N2, l’effectif du Stade Rennais semble bien amoindri dans une rencontre capitale dans la course à l'Europe après l'échec niçois.

Stade Rennais : Dernière chance d'Europe ?

Alors que Stade Rennais ne parvient pas à remporter ses matchs à l’extérieur, l'équipe de Bruno Genesio peut se targuer d’être (loin) derrière le RC Lens au classement des équipes performantes à domicile. Avec 13 victoires au Roazhon Park, les Rennais font office de grand favori contre une équipe Troyenne pas encore reléguée mais qui le sera officiellement en cas de défaite ou de match nul.

Un succès contre l'équipe de Patrick Kisnorbo permettrait aux supporters rennais de croire encore un petit à une chance de qualification pour la coupe d'Europe. Dans un autre temps, les concurrents Lille et Lyon affronteront respectivement Monaco et Clermont pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1.