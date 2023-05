À l’approche du mercato estival, l’OM est déterminé à recruter un milieu de terrain de la Juventus. Une offre se prépare pour son transfert.

OM Mercato : Pablo Longoria insiste pour Denis Zakaria

Alors que l’Olympique de Marseille est toujours engagé dans la course à la 2e place, les dirigeants marseillais ne perdent pas le temps et se projettent déjà sur le prochain mercato estival. Pas moins de 8 nouvelles recrues sont espérées dans la cité phocéenne. L’objectif du président Pablo Longoria est de consolider son équipe et de la rendre plus compétitive la saison prochaine en supposant qu’il y aura la Ligue des Champions au bout.

Une qualification pour la plus prestigieuse des coupes européennes sera un élément catalyseur pour attirer des joueurs de haut standing. C’est dans cette perspective que le président marseillais explore déjà des pistes très séduisantes. Si le nom de Wilfried Zaha (Crystal Palace) ou encore Evan Ndika (Francfort) sont évoqués, c’est finalement du côté de l’Italie que l’OM pourrait boucler une belle affaire.

Les dirigeants marseillais s’intéressent en effet à Denis Zakaria. L’international suisse de 26 ans est actuellement prêté par la Juventus à Chelsea, où il est très peu utilisé. Depuis l’entame de la saison, celui qui est surnommé The Octopus (la pieuvre) pour son abattage au milieu de terrain n’a disputé que 7 matchs de Premier League avec les Blues. Dans ces conditions, il devrait revenir à la Juve au terme de la saison. L’OM envisage donc de sauter sur l’occasion pour l’attirer en Provence.

Un prêt avec option d'achat à l'étude

Le président de Pablo Longoria apprécie fortement son profil polyvalent et voudrait le recruter afin d’anticiper le probable départ de Matteo Guendouzi. Ce dernier est pressenti pour retourner en premier League où Aston Villa et West Ham tentent de l’attirer. En cas de départ, l’OM aurait déjà identifié son successeur.

Et selon les informations dévoilées par The Sun, la direction marseillaise préparait déjà une offre pour s’attacher les services de Denis Zakaria. Un prêt avec option d'achat serait à l'étude du côté de la Canebière. Reste à savoir si cette future proposition sera suffisante pour boucler ce deal avec la Vieille Dame. Le problème pour le club entraîné par Igor Tudor reste la forte concurrence sur ce dossier. Le FC Barcelone et d’autres clubs étrangers seraient sur ses traces. Mais si une brèche s'ouvre, les Phocéens et Pablo Longoria pourraient s'y engouffrer...