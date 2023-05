Olivier Frapolli, coach du Stade Lavallois, a lancé un appel à la mobilisation pour contrer les supporters de l’ASSE, samedi, au stade Francis Le-Basser.

ASSE : Laval se réjouit de recevoir Saint-Etienne à guichets fermés

Les supporters de l’ASSE sont autorisés à Laval, lors de la 35e journée de Ligue 2. Cependant, leur nombre a été limité à 600, dans le parcage visiteurs de l’enceinte du Stade Lavallois. De plus, le déplacement des Verts sera encadré, comme l’a indiqué la préfète de Mayenne dans un arrêté. Mais peu importe leur nombre, les fans de l’AS Saint-Etienne sont capables d’enflammer le stade Francis Le-Basse, en terme d’animation et de soutien à leur équipe si chère. Il faut noter que le Stade de Laval a une capacité de 11 000 places, et près de 9000 spectateurs sont attendus lors de la réception de l'ASSE. Un record à Francis Le-Basser cette saison.

« Saint-Étienne est un club qui attire, on le voit partout, énormément de monde. Il y aura beaucoup de supporters stéphanois. C'est très bien, on sera à guichets fermés. Si on avait eu un stade plus grand, on aurait vendu beaucoup plus de places. Il n'y en aura pas pour tout le monde malheureusement », a regretté Olivier Frapolli, en conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Olivier Frapolli, « on compte sur nos supporters pour prendre le dessus »

Toutefois, Olivier Frapolli a lancé un appel aux supporters Lavallois pour faire le contre-poids au soutien du bouillant peuple vert à son équipe. « Dans l'esprit, il y aura un combat sur le terrain et il faut qu'il y ait une lutte, dans un bon état d'esprit, dans les tribunes. Le club a lancé une opération pour que le Tango soit la couleur dominante. On compte sur nos supporters, sur les amoureux du football, du Stade pour prendre le dessus en tribune déjà », a déclaré l’entraineur de Laval.

En retour, Olivier Frapolli a fait la promesse que son équipe aussi va mouiller le maillot face à celle de Laurent Batlles : « On essayera de faire la même chose sur le terrain. Il faut que l'on soit à la hauteur de cette belle affiche, comme on l'a été sur les deux derniers matchs ». En effet, le Stade Lavallois reste sur deux victoires à domicile, face au FC Sochaux et au SC Bastia (2-1).