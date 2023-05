Laval, adversaire de l’ASSE, ce samedi (19h), se tient prêt à défier l’équipe de Laurent Batlles au stade Francis Le Basser. Simon Elisor a lancé le défi.

ASSE : Le collectif, la force de l'équipe Lavalloise !

Après sa victoire sur l’EA Guingamp à Geoffroy-Guichard (3-2), l’ASSE se déplace à Laval, lors de la 35e journée de Ligue 2. Ce match et capital pour le Stade Lavallois, actuel 17e et relégable en Ligue 2 avant d’affronter l’AS Saint-Etienne. Vainqueurs du SC Bastia (2-1), la semaine dernière, les joueurs d’Olivier Frapolli ont à coeur d’enchainer une deuxième victoire à domicile, afin de quitter la zone rouge de relégation. Laval a la possibilité de rebondir à la 15e place si elle inflige une défaite à l’ASSE et que le FC Annecy et Valenciennes FC ne gagnent pas leur match respectif contre le Havre AC et Pau FC.

Auteur de 4 buts lors des 3 derniers matchs des Tangos, Simon Elisor a passé une consigne ferme avant la réception de l’ASSE. Il a demandé à toute l’équipe se donner à fond, afin de s'imposer face aux joueurs de Laurent Batlles, puis dans le sprint final. « C'est vrai que j'ai marqué les buts, mais c'est un travail collectif. L’homme en forme c'est toute l'équipe, tout le monde se donne à 100% », a-t-il confié dans Ligue 2 BKT le défi debrief.

Stade Lavallois-ASSE : Simon Elisor, « il faut obligatoirement un résultat à domicile »

L’enjeu pour Simon Elisor et le Stade Lavallois est clair, à savoir une victoire impérative contre l’ASSE : « Il faut faire obligatoirement un résultat ce week-end. C'est à domicile, il va falloir ne pas perdre. On doit courir et le peu d'occasion que l'on a, il faut être juste devant le but ». Toutefois, l’avant-centre de 23 ans a prévenu ses coéquipiers sur l’équipe de Laurent Batlles. « Saint-Étienne, c’est une des meilleures équipes du championnat, même si elle n’est pas bien au classement. En terme de joueurs, c'est costaud. »

Laurent Batlles et Saint-Etienne vont-ils vaincre le signe indien à Laval ?

La détermination du club de Mayenne à faire chuter les Stéphanois augure d’un déplacement périlleux pour ces derniers. D’ailleurs, un indicateur est au rouge pour le club ligérien. Il n’a plus gagné à Laval depuis 43 ans. En effet, l’ASSE et le Stade Lavallois se sont affrontés 17 fois en Mayenne, et les Verts se sont imposés qu'une seule fois, en août 1979, en Ligue 1. Les joueurs de Laurent Batlles sont donc attendus pour relever le défi de Simon Elisor, mais surtout mettre fin à leur série noire à Laval. Pour rappel, l’AS Saint-Etienne a remporté le match aller face aux Tangos, au stade Geoffroy-Guichard en janvier (1-0), cette saison.