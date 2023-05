Recrue estivale de l’ASSE, Victor Lobry ne regrette pas son arrivée à Saint-Etienne, en provenance de Pau. Il déclare même avoir réalisé son grand rêve.

Mercato ASSE : Grâce à Loïc Perrin, Victor Lobry réalise son rêve à Saint-Etienne

Arrivé e à l’ASSE à l’été alors que le club était relégué en Ligue 2, Victor Lobry (27 ans) ne regrette pas d’avoir rejoint le club du Forez. Au contraire, il avoue que c’est un rêve qui s’est réalisé pour lui, en signature chez les Verts. « C’est le rêve de tout footballeur de jouer à l’AS Saint-Etienne. Beaucoup d’ambitions et une grande fierté pour moi, et on n’a pas envie que ça s’arrête », a déclaré le milieu offensif, dans le Podcast Dessous de Verts.

Le joueur formé à Reims à surtout souligné le rôle déterminant du coordinateur sportif, Loïc Perrin, pour le faire venir en Loire. « J’étais en fin de contrat et j’avais plusieurs options, surtout en Ligue 2, mais quand l’ASSE est arrivée, ça s’est fait vite. A partir du moment où Loïc Perrin était en contact avec mes agents, j’ai dit Ok. On a dû régler les détails et ça a été super rapide. Il m’a contacté un jeudi, et je suis arrivé le mardi suivant. Signer ici (à Saint-Etienne) », a-t-il raconté ensuite.

Joueur clé de l’équipe de Laurent Batlles, Victor Lobry a pis part à 32 matchs et a été titulaire 24 fois en 34 journées de Ligue 2, avant le match de ce samedi contre le Stade Lavallois à Laval (19h). Sous contrat jusqu’en juin 2024, il se prépare pour la saison prochaine, avec comme objectif : la remontée en Ligue 1. En attendant, le N°22 de l’ASSE continue de se réjouir de sa présence au sein du mythique club du championnat de France. « Ça été un aboutissement pour moi », a-t-il confié en conclusion.