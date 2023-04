Publié par Dylan le 23 avril 2023 à 09:55

Coupable d'avoir provoqué un penalty lors du match entre l'ASSE et le FC Metz, Victor Lobry est revenu sur cet épisode devant la presse.

Le maintien n'est pas encore acquis pour l'AS Saint-Étienne. Le club forézien a été battu par le FC Metz (1-3) dans le Chaudron, en ouverture de la 32ème journée de Ligue 2. Après 10 matchs sans défaite, les Verts stoppent donc leur série et perdent une place au classement. Ils ferment désormais le top 10, à 16 points de la deuxième position occupée... par Metz. La montée ne peut plus être envisagée, même si elle n'était déjà qu'un doux rêve en début de saison. Autre conséquence : les hommes de Laurent Batlles ne possèdent plus que 8 points d'avance sur la zone rouge.

Cette défaite, le club se l'est créée presque tout seul. D'abord, il n'a pas su contenir le meilleur buteur des Grenats : Georges Mikautadze. C'est lui qui ouvre le score à la 10ème minute de jeu, bien servi en profondeur (0-1). L'attaquant géorgien place une frappe hors de portée de Gautier Larsonneur, avant de célébrer en formant le numéro 69 avec ses mains. Un geste provocateur à l'encontre des supporters stéphanois, car ce nombre fait référence au département du Rhône et surtout, l'OL. Mikautadze reviendra sur cet épisode au fil de la rencontre.

Victor Lobry après ASSE-Metz : « Je trouve la décision sévère »

Le match va tourner à la catastrophe pour l'AS Saint-Étienne puisqu'à la 12ème minute, Koffi Kouao fait le break pour le FC Metz (0-2). Blessée dans son orgueil, l'ASSE tente malgré tout de réagir mais sans succès. Le cauchemar se poursuit à la 26ème minute : Victor Lobry est coupable d'un tirage de maillot dans la surface stéphanoise. Un penalty est alors accordé par Nicolas Rainville, l'arbitre de la rencontre. La sentence est transformée par l'inévitable Georges Mikautadze (0-3). Si les Verts sauveront l'honneur en deuxième période grâce à Niels Nkounkou (1-3), Lobry n'a pas digéré ce moment.

Interrogé par la presse à l'issue du match, le milieu de terrain de 27 ans estime qu'il n'avait pas commis de faute : « Je lui tire le maillot mais bon comme cela se passe sur tous les corners. Je le lâche très vite et il n’est pas dangereux dans l’action. Je trouve la décision sévère mais c’est fait, on peut en parler autant qu’on veut, ça ne changera rien. C’est jugé comme ça, moi je ne le vois pas comme ça car je suis au coeur de l’action » a-t-il réagi à chaud. Prochain rendez-vous pour les hommes de Laurent Batlles : un déplacement à Rodez (12ème) samedi prochain.