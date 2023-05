L'OM va devoir faire vite pour le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont. Car la concurrence s'agrandit et elle est d'un sacré niveau.

L’OM a une forte concurrence dans le dossier Alban Lafont

Depuis la nomination de Pablo Longoria à la tête du club, l’Olympique de Marseille se montre hyperactif sur le marché des transferts. Et cet été encore, la direction phocéenne a prévu d’être l’un des acteurs majeurs du mercato en espérant boucler l’arrivée de pas moins de 8 nouvelles recrues. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens et des premiers noms commencent à sortir dans la presse. L’un d'eux revient même avec insistance du côté de l’OM, celui d’Alban Lafont.

L’Équipe et La Provence s’accordent à dire que le profil du gardien du FC Nantes intéresse fortement l’Olympique de Marseille. Le portier nantais devrait changer de club à l’intersaison en cas de relégation des Canaris. Après l’humiliation subie en finale de la Coupe de France face à Toulouse (5-1), le club nantais flotte dans la zone rouge. Le FCN occupe actuellement la 17e place de Ligue et est relégable à 4 journées de la fin de saison.

Les Nantais devront donc lutter lors des prochaines journées pour espérer maintenir dans l’élite. Dans le cas contraire, l’échec poussera plusieurs joueurs à quitter le navire. C’est notamment le cas d’Alban Lafont. Flairant la bonne affaire, l’ OM s’est rapidement positionné en vue de l’attirer dans ses filets. L’OM aimerait le recruter afin de concurrencer, voir remplacer, remplacer Pau Lopez. Seulement, les Phocéens devront faire face à une rude concurrence sur le dossier.

Tottenham s’invite dans la bataille pour Alban Lafont

En effet, si l’OM envisage très sérieusement de passer à l'offensive pour Alban Lafont, c'est bien en Angleterre que son avenir pourrait s’écrire. Puisque Brentford FC, 9e de Premier League, qui devrait perdre son gardien David Raya, a jeté son dévolu sur le portier nantais. Selon les médias britanniques, il y a une vraie envie des Bees de formuler une offre intéressante pour son transfert.

Un nouveau prétendant, et non des moindres, vient aussi de se manifester pour Alban Lafont. Sky Sport assure en effet que Tottenham vient aussi de s’inviter dans la bataille pour la signature du gardien de but français. L’objectif des Spurs serait de le recruter afin de succéder à son compatriote Hugo Lloris. Face à la concurrence des clubs anglais, dotés de ressources financières conséquentes, l’OM semble déjà mal embarqué dans ce dossier.