Prêté par l'OL au Stade Rennais, Karl Toko-Ekambi a été l'auteur de bonnes performances. Son nouveau club a pris une décision pour son avenir.

Il symbolise les débuts difficiles de l'OL cette saison. Karl Toko-Ekambi va mieux depuis qu'il a été prêté par le club rhodanien au Stade Rennais cet hiver. Après avoir été en froid avec les supporters des Gones, le joueur s'est trouvé de nouveaux fans en réalisant quelques performances intéressantes en Bretagne. Sous les ordres de Bruno Genesio, l'international camerounais a été titulaire à 9 reprises dans les 15 matchs qu'il a disputés.

Auteur de 3 buts et une passe décisive, Karl Toko-Ekambi a toutefois eu du mal à se montrer décisif. Il n'a pas réussi à effacer l'absence de Martin Terrier, qui a inscrit 12 buts en Ligue 1 avant sa blessure survenue en janvier. Au final, c'est donc un bilan contrasté pour le joueur prêté par l'OL. L'actuel septième de l'élite craint de plus en plus son retour cet été, lui qui espérait le voir s'épanouir à Rennes.

Le Stade Rennais ne veut pas conserver Karl Toko-Ekambi

Selon les informations de Ouest-France, le Stade Rennais a pris une décision importante pour l'avenir de Karl Toko-Ekambi. Le club breton, sixième à 3 points d'une place en Ligue Europa Conférence, ne devrait pas le conserver à l'issue de la saison. Ses performances en demi-teinte n'auraient pas convaincu la direction de prolonger son aventure, qui se terminera donc à la fin de la 38ème journée de Ligue 1.

S'il n'était pas forcément indésirable à Lyon, Karl Toko-Ekambi pourrait être considéré comme un élément perturbateur à son retour. Laurent Blanc, l'actuel entraîneur des Gones, semble sur la réserve lorsque l'on lui parle du joueur : « La sortie de Toko Ekambi ? Je ne l'ai pas vu, je ne lis pas les journaux, désolé » avait réagi le natif d'Alès, alors que Toko-Ekambi avait accusé les supporters rhodaniens de racistes auprès de So Foot. Reste à savoir si d'autres écuries tenteront d'enrôler l'attaquant de 30 ans malgré ses déboires.