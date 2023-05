En pleine réflexion sur la composition de son équipe pour la saison 2023-2024, le PSG peut déjà s’assurer de la présence d’une star africaine en défense.

Depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi affiche un mélange de frustration et de nervosité. Déjà moins efficace depuis son retour de la Coupe du monde au Qatar, l’international marocain doit désormais faire avec une mise en examen pour viol et un divorce avec sa femme Hiba Abouk. Pas toujours mis dans les bonnes conditions par ses partenaires, l’ancien latéral droit de l’Inter Milan s’agace parfois sur le terrain.

« Revenu du Qatar avec une blessure aux ischio-jambiers qui lui a fait manquer plusieurs matchs, le Marocain peine à retrouver ses qualités », son entourage assure que le grand ami de Kylian Mbappé se sent bien physiquement et que son implication dans le projet « n’a jamais changé, malgré les performances collectives décevantes du PSG. » Associé à des rumeurs sur un éventuel départ, Achraf Hakimi a pourtant les idées claires en ce qui concerne son avenir avec les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Achraf Hakimi se voit avec Mbappé la saison prochaine

Joueur africain le plus rapide de l'histoire du football selon La Gazzetta Dello Sport, Achraf Hakimi est également considéré comme le meilleur latéral droit du monde d’après un sondage mondial effectué par Goal et Fifa 2022. Le Paris Saint-Germain peut donc se targuer de compter un tel élément dans ses rangs et cela ne devrait pas changer la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le défenseur formé au Real Madrid ne compte pas quitter le PSG cet été comme l’ont penser certaines rumeurs.

En effet, selon les informations recueillies par le quotidien Le Parisien, « Achraf Hakimi est concentré sur ses prochains objectifs avec le PSG : terminer champion de France » et « revenir meilleur l’an prochain aux côtés de son meilleur ami, Kylian Mbappé. » Régulièrement tancé par son entraîneur Christophe Galtier ces dernières semaines, Hakimi ne compte donc pas s’en aller cet été.