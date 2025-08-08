Mercato PSG : Bradley Barcola, l’appel qui peut tout changer

L’avenir de Bradley Barcola au PSG pourrait basculer en un instant au cours de ce mercato. Courtisé par Liverpool, l’ailier parisien est au cœur d’un dossier brûlant, mais le Paris SG attend un geste clair du joueur.

Mercato PSG : Liverpool prêt à s’activer pour Barcola

En quête d’un renfort offensif, Liverpool fait les yeux doux à Bradley Barcola, champion d’Europe avec le PSG. Alors que les discussions pour Alexander Isak piétinent avec Newcastle, le club de la Mersey explore d’autres pistes. Selon Fabrizio Romano, le nom de Barcola revient avec insistance dans les hautes sphères d’Anfield :

Lire aussi : Mercato PSG : Le Paris SG prépare le départ de Barcola

« Barcola est perçu comme une cible de rêve à Liverpool », a-t-il confié sur sa chaîne YouTube. Toutefois, le journaliste tempère : aucune offre, ni contact formel avec le PSG ou l’entourage du joueur. La priorité reste Isak, mais l’intérêt pour Barcola est réel et pourrait s’accélérer à tout moment.

Le PSG ferme la porte… sauf si Barcola l’ouvre

Du côté du Paris Saint-Germain, la position est limpide : Bradley Barcola n’est pas à vendre. Le club compte sur lui pour la saison à venir, et Luis Enrique ne souhaite absolument pas le voir partir. En interne, Nasser Al-Khelaïfi se montre tout aussi inflexible. Mais un élément pourrait tout faire basculer.

À voir

ASSE : Un renfort surprise débarque face à Laval !

Lire aussi : Mercato PSG : Clap de fin pour Bradley Barcola !

« Le seul moyen pour que Barcola signe à Liverpool, ce serait que le joueur annonce publiquement qu’il veut partir », révèle Fabrizio Romano. Autrement dit, le sort de l’ailier de 22 ans repose entre ses mains. Un simple appel public pourrait suffire à enclencher la machine… ou à refermer définitivement la porte.