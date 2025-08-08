ASSE : Un renfort surprise débarque face à Laval !

L’ASSE s’apprête à lancer sa saison pour son retour en Ligue 2 avec un déplacement à Laval. Alors qu’il était annoncé forfait, Maxime Bernauer pourrait bien être de la partie. Une nouvelle inattendue qui redonne espoir aux Verts avant un déplacement crucial.

ASSE : Bernauer, de retour plus tôt que prévu ?

Touché à l’arrière de la cuisse la semaine dernière, Maxime Bernauer semblait devoir manquer plusieurs rencontres. Mais contre toute attente, le défenseur central de 27 ans pourrait effectuer son retour dès ce samedi à Laval (20h). Selon Le Progrès, son état physique s’est nettement amélioré, au point d’envisager une réintégration rapide dans le groupe.

Le staff médical de l’AS Saint-Étienne, en étroite collaboration avec l’entraîneur Eirik Horneland, prendra une décision définitive à la veille du match. Pour un secteur défensif encore en rodage, ce retour serait un précieux renfort.

Une présence capitale face à Laval

Dans un contexte où la défense stéphanoise a montré quelques signes de fébrilité durant la préparation, la présence de Bernauer offrirait de la stabilité et de l’expérience. Pilier de la charnière, son retour constituerait un vrai soulagement pour les Verts.

À la veille d’un match déjà déterminant, ce retour surprise pourrait peser lourd dans la balance. L’ASSE, en quête de constance, compte sur ses cadres pour lancer au mieux sa saison.