Stade Rennais : Mikayil Faye de retour en Espagne ?

Le défenseur sénégalais, Mikayil Faye pourrait prendre la direction de l’Espagne. Deux clubs de Liga se bousculent pour l’accueillir pendant ce mercato estival.

Mikayil Faye pourrait quitter Rennes cet été. Il ne semble plus avoir sa place au Stade Rennais. Le défenseur sénégalais sort d’une saison moyenne en Bretagne. Ses performances moins solides ont poussé l’ancien coach Jorge Sampaoli à le mettre sur le banc, puis il n’a pas été relancé non plus par Habib Beye.

Sous la direction du nouvel entraîneur, la situation n’a fait qu’empirer : seulement deux apparitions pour pallier la blessure de Lilian Brassier. Beye apprécie sa qualité technique mais pointe une certaine nonchalance et un manque de régularité, frein à son accession au plus haut niveau. Avec seulement 12 matchs joués toutes compétitions confondues cette saison, Faye voit ses perspectives se réduire. Deux clubs espagnols suivraient déjà son cas.

Le Stade Rennais, prêt à le laisser partir, envisagerait un prêt sans option d’achat. Selon Jeunes Footeux, Osasuna et Majorque surveillent la situation de près. Chez les Rouge et Noir, Faye peine à s’imposer. Un retour en Espagne pourrait l’attirer, surtout pour retrouver du temps de jeu. Les discussions pourraient vite démarrer pour le natif de Sédhiou.