Mercato OM : Un transfert bouclé grâce à un ancien du PSG

L’OM vient de réaliser un joli coup sur le mercato avec la signature de Timothy Weah. Mais dans l’ombre de cette signature se cache une histoire méconnue, presque irréelle, mais pourtant vraie.

Mercato OM : Quand George Weah tend la main à Marseille

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période sportive difficile à l’automne 2000, c’est un nom mythique du football mondial qui va frapper à la porte. George Weah, ex-icône du PSG et Ballon d’Or 1995, propose ses services au club phocéen. Une initiative totalement inattendue, racontée avec émotion par Marcel Dib, directeur sportif de l’époque :

« C’est lui qui m’a contacté. Il m’a dit : “Je sais que vous cherchez un attaquant. Comme la première fois je devais signer et que ça s’est mal passé, je viens” ». Weah, alors âgé de 34 ans, se sent redevable. Un an plus tôt, il avait promis de venir à Marseille avant de se raviser pour Chelsea. Cette fois, il ne flanche pas. En pleine tourmente, l’OM saisit l’opportunité et enrôle l’ancien Parisien, offrant à son vestiaire une dose d’expérience et de charisme.

Un leader humble et inspirant

Au-delà du terrain, c’est surtout l’homme que les Marseillais retiendront. Dans un vestiaire sous tension, George Weah devient rapidement une figure apaisante. « Une personne très, très simple, mais aussi un leader, un grand frère », se souvient Marcel Dib. Son influence dépasse le rectangle vert.

L’ancien gardien Stéphane Trévisan confirme : « C’était un mec super positif, joyeux… Il s’est mis dans une forme de simplicité pour amener son expérience. » Son humilité, sa joie de vivre et son exemplarité auront marqué un groupe alors en pleine tempête. Une leçon d’engagement et de classe, signée Weah.