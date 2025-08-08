Mercato OM : Une offre juteuse arrive pour ce joueur !

Une nouvelle offre arrive pour un indésirable de l’OM. Les dirigeants marseillais ont fixé le prix du joueur.

Mercato OM : Un indésirable dans le viseur d’un club grec

Le Panathinaïkos veut Azzedine Ounahi. Le milieu marocain avait brillé en Grèce lors de son prêt la saison dernière. Le Lion de l’Atlas vivait le calvaire à l’OM et a donc été envoyé en prêt la saison dernière. En Grèce, il a retrouvé son meilleur niveau et a contribué activement aux succès de son équipe. Le géant grec a voulu le recruter définitivement, mais les moyens faisaient défaut.

Le club athénien dispose désormais de moyens pour boucler l’opération avant la fermeture du marché des transferts. La vente de Geórgios Vagiannídis au Sporting CP, pour près de 15 millions d’euros, relance le dossier. Ounahi, élu meilleur joueur par les supporters la saison passée, n’entre plus dans les plans de l’OM et a rejoint le loft marseillais.

Pour l’instant, aucune offre officielle. Mais elle pourrait tomber vite. Le joueur, lui, a déjà dit non au Spartak Moscou et à Gérone. Azzedine Ounahi prend son temps avant de choisir son prochain club. L’OM veut 12 millions d’euros. Le marché reste ouvert, d’autres clubs peuvent encore se positionner.