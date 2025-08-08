Mercato Barça : Inigo Martinez s’en va, c’est la surprise totale

Le défenseur central espagnol Inigo Martinez va quitter le FC Barcelone, un an seulement après son retour. Si le timing étonne, les raisons de ce départ trouvent leur logique dans les coulisses du club catalan.

Mercato Barça : Inigo Martinez, un départ inattendu vers l’Arabie saoudite

Personne ne l’avait vu venir. Inigo Martinez, pilier de la défense barcelonaise la saison passée, va faire ses valises. L’ancien de l’Athletic Bilbao aurait accepté une offre séduisante venue d’Al-Nassr, où il retrouverait Cristiano Ronaldo. Le timing de cette décision, en pleine préparation estivale, a surpris même les suiveurs les plus avertis.

Si Hansi Flick comptait sur lui pour porter le brassard dans l’ère post-Ter Stegen, le Barça semble s’incliner devant une réalité économique : alléger la masse salariale. En effet, ce départ, qu’il soit entériné par un transfert ou une résiliation amiable, permettrait au club de dégager entre 12 et 14 M€.

Une séparation préparée dans l’ombre

Selon Mundo Deportivo, un accord avait été trouvé depuis plusieurs mois entre Martinez et la direction. En cas d’offre extérieure jugée acceptable, le club faciliterait son départ. Un geste de reconnaissance pour un joueur irréprochable, à l’attitude exemplaire. À 34 ans, Martinez sait aussi que le moment est venu de sécuriser un dernier contrat conséquent.

Déjà approché l’an passé par l’Arabie saoudite, il avait décliné l’offre pour s’inscrire dans le projet catalan. Mais cette saison, la donne a changé. La concurrence s’annonce rude, et le temps de jeu menacé.

Le Barça tourne la page sans recruter

Sportivement, le départ de Martinez a été anticipé. Deco avait prévenu : « Nous avons cinq défenseurs centraux, l’un devra partir. » Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric Garcia et Jules Koundé seront chargés de maintenir l’équilibre défensif. Flick a même testé le jeune Gerard Martin en axe gauche durant la tournée. Si cette décision a surpris les supporters, elle ne l’a manifestement pas été en interne.