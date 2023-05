Le départ de Lionel Messi en fin de saison ne fait plus aucun doute du côté du PSG. Si bien que Luis Campos aurait déjà lancé les hostilités.

Après le sacre du FC Barcelone en Liga, dimanche soir, Joan Laporta, le président du club catalan, a publiquement promis aux socios qu’il va tout mettre en oeuvre pour faire revenir Lionel Messi à l’issue de la saison. « Nous allons tout faire pour le (NDLR : Messi) ramener. On travaille d'ores et déjà à l'équipe de la saison prochaine. On espère se renforcer », a déclaré le dirigeant barcelonais dans des propos rapportés par AS.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’international argentin n’entend pas poursuivre l’aventure en Ligue 1 et son ancien club serait donc prêt à le rapatrier dès cet été. Désormais décidé à tourner la page Messi, le Paris SG scruterait déjà le marché à la recherche d’un joueur capable de remplacer le septuple Ballon d’Or aux côtés de Kylian Mbappé la saison prochaine. Aux dernières nouvelles, Luis Campos aurait déniché le profil idéal en Premier League.

Mercato PSG : Bernardo Silva successeur de Lionel Messi ?

Avec les probables départs de Lionel Messi, Neymar Jr et Marco Verratti, le Paris Saint-Germain travaille d’ores et déjà au renforcement de son effectif pour la saison prochaine. Le journaliste turc Ekrem Konur révèle ainsi que le milieu offensif de Manchester City, Bernardo Silva, serait en tête de la liste des souhaits du club de la capitale française pour le prochain mercato estival. Aux yeux de Luis Campos, l’international portugais de 28 ans possèderait le profil idéal pour remplacer Messi chez les Rouge et Bleu.

Ainsi, le conseiller football du PSG serait prêt à mettre sur la table des négociations les 90 millions d’euros réclamés par Manchester City pour laisser filer Bernardo Silva. Depuis l’été dernier, l’ancien ailier de l’AS Monaco souhaite quitter les rangs des Cityzens, qui seraient désormais disposés à écouter les offres cet été. Avant d'ouvrir les négociations avec le club anglais, Luis Campos négocierait déjà un accord contractuel avec l'agent du joueur, Jorge Mendes. Même si le Barça reste le concurrent le plus sérieux dans ce dossier, les difficultés économiques actuelles des Blaugranas pourraient rendre la tâche facile aux Parisiens.