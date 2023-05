La fin de saison de l’ASSE s’annonce sous pression. Et pour cause, Laurent Batlles et quatre joueurs sont sous le coup d’une suspension.

ASSE : L'infirmerie s'est bien vidée à Saint-Etienne

À trois journées de la fin du championnat, l’infirmerie de l’ASSE s'est vidée. Hormis les deux grands blessés : Gaëtan Charbonnier (avant-centre, 34 ans) et Boubacar Fall (gardien de but, 22 ans), dont la saison est d’ores et déjà terminée, le reste du groupe est à la disposition de Laurent Batlles pour les prochaines échéances. Souffrant de la cheville, Louis Mouton s’est remis à la course la semaine dernière et est en phase de reprise. Quant à Anthony Briançon, il a fait son retour dans le groupe de l’AS Saint-Etienne à Laval, après un mois et demi d’absence due à une lésion au mollet. Le capitaine des Verts est cependant resté sur le banc de touche face au Stade Lavallois, car Laurent Batlles n’a pas souhaité prendre le risque de l’aligner samedi.

ASSE : Batlles, Pétro, Nkounkou, Cafaro et Lobry menacés de suspension

La mauvaise nouvelle, c'est que des joueurs de l'ASSE pourraient manquer la fin de saison. Quatre joueurs retiennent en effet leur souffle, car ils sont menacés de suspension, en cas d’avertissement, samedi prochain, face à l’US Quevilly (36e journée), à savoir Léo Pétrot (défenseur central), Victor Lobry (milieu offensif), Mathieu Cafaro (ailier gauche) et Niels Nkounkou (arrière gauche), selon Evect. Et ce n’est pas tout, Laurent Batlles est également en sursis pour les deux prochains matchs de l’ASSE.

Après la réception de QRM le samedi 20 mai, l'ASSE se déplacera sur le terrain du SM Caen (le vendredi 26 mai), avant de boucler la saison par la réception de Valenciennes au stade Geoffroy-Guichard, le vendredi 2 juin. Rappelons que Lamine Fomba fera son retour dans le groupe de Laurent Batlles le week-end prochain après avoir purgé un match de suspension à Laval.