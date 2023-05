Présent dans le groupe de l’ASSE à Laval, samedi, Anthony Briançon n’a pas pris part au match. Son absence commence à se faire ressentir.

ASSE : La mauvaise opération pour Saint-Etienne face à Laval

Anthony Briançon a fait son retour dans le groupe de l’ASSE, après un mois et demi d’absence. Revenu d’une longue blessure (lésion) au mollet, il était dans le groupe stéphanois lors du déplacement à Laval, samedi. Mais le défenseur central n’a finalement pas disputé le match de la 35e journée contre le Stade Lavallois. Et l’AS Saint-Etienne a perdu la rencontre (2-1). Une défaite qui a évidemment laissé des regrets à Laurent Batlles, en raison des buts concédés.

« Il y a eu un fait de jeu avec ce penalty et ce deuxième but : un CSC (but contre son camp) avec le ballon qui est dévié malheureusement de la tête », a souligné l'entraîneur des Verts. Conséquence de cette défaite ? L’ASSE chute de la 10e à la 11e place. Une mauvaise opération pour Laurent Batlles et son équipe, dont l’objectif est de finir le plus haut possible au classement, après avoir assuré leur maintien en Ligue 2.

ASSE : Anthony Briançon sur le banc, Laurent Batlles avoue un souci défensif

L’absence d’ Anthony Briançon en cette fin de saison peut aussi expliquer les derniers mauvais résultats des Verts. En plus de son statut de leader du vestiaire (capitaine), il est le garant de la stabilité défensive de l’équipe de Laurent Batlles. Grâce à sa solidité et son sens de l’anticipation, il a été l’un des acteurs majeurs de la remontée spectaculaire de l'ASSE en 2023. Pendant son absence, lors des 6 derniers matchs, ses coéquipiers ont enregistré 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ce qui est une bonne moyenne (10 points glanés sur 15 possible). Cependant, Léo Pétrot et les Stéphanois ont concédé 10 buts, dont 8 lors des 4 derniers matchs.

Pour comprendre pourquoi Anthony Briançon est resté sur le banc de touche au stade Francis Le Basser, il faut remonter à l'explication de l'entraîneur des Verts avant le match. « On sait ce que représente une blessure au mollet. On ne va pas prendre de risque, on va bien peser le pour et le contre pour savoir […] si on doit attendre une semaine de plus […] pour qu’il ne souffre pas d’une rechute qui serait difficile à gérer par la suite », avait indiqué Laurent Batlles, en conférence de presse d’avant-match.

Après la défaite à Laval, Laurent Batlles a avoué, en conférence de presse, un souci défensif. « On doit être encore plus performants défensivement […]. Il faut essayer de prendre le moins de buts possibles », a-t-il déclaré. Notons que l'ASSE fait partie des plus mauvaises défenses du championnat avec 53 buts concédés en 35 journées.