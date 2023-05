Le milieu de terrain de l'Ajax Edson Alvarez devrait signer en Bundesliga cet été. Le Bayern et le Borussia s'intéressent fortement à lui.

Mercato Bayern Munich : Edson Alvarez intéresse les Bavarois

A en croire les informations du Telegraaf, le Bayern Munich est très intéressé par le milieu de terrain de l'Ajax, Edson Alvarez. L'entraîneur Thomas Tuchel avait déjà essayé de le recruter du temps où il était à Chelsea, et il pourrait revenir à la charge sous les couleurs du Bayern cet été. Les dirigeants bavarois souhaitent donc rencontrer le nouveau directeur des affaires footballistiques de l'Ajax Sven Mislintat, pour connaître les conditions de vente des Néérlandais.

L'international mexicain de 25 ans aurait déjà pu partir de l'Ajax Amsterdam l'été dernier. Acheté au Club America en 2019 pour 15 millions d'euros, il avait failli être revendu pour 50 millions de plus à Chelsea au dernier mercato estival. Les Londoniens avaient proposé une enveloppe de plus de 63 millions au directeur général Edwin Van der Sar, qui avait retenu le milieu de terrain en accord avec l'ensemble de la direction de l'Ajax.

Le Borussia Dortmund également sur Edson Alvarez

Une nouvelle offre avait été proposée par Chelsea au mercato d'hiver, refusée également. Les Blues ne devraient pas revenir à la charge cet été après le recrutement d'Enzo Fernandez en janvier. Edson Alvarez pourrait toutefois se retrouver du côté du Borussia Dortmund, où évolue son ancien coéquipier Sébastien Haller. Le journal rapporte que le BVB serait prêt à entamer les négociations avec l'Ajax pour la venue du Mexicain cet été.

Si les clubs allemands ne dépensent pas aussi facilement que les clubs de Premier League, Alvarez a un bon de sortie cet été. L'Ajax devrait exiger au moins 40 millions d'euros pour son international mexicain, et une bataille entre le Borussia et le Bayern se profile. Cette saison, Edson Alvarez a disputé 29 matchs de championnat pour 3 buts et 3 passes décisives.