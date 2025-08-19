Stade Rennais : Un crack dans le viseur d’Al-Hilal

Un soldat du technicien du Stade Rennais, Habib Beye est sur les tablettes du club saoudien d’Al-Hilal. Une offre arrive pour le défenseur rennais.

Mercato Stade Rennais : Al-Hilal cible une pépite à Rennes

Le marché des transferts s’anime bien. En Arabie Saoudite, les clubs multiplient les démarches pour séduire les joueurs européens. Parmi eux, Lilian Brassier attire désormais l’œil d’Al-Hilal, géant de la Saudi Pro League. Âgé de 25 ans, le joueur du Stade Rennais revient à un haut niveau. Après son retour hivernal, il a retrouvé sa place et ses repères. Son passage à Marseille avait laissé une impression mitigée, mais la Bretagne l’a revu renaître. À Rennes, il s’impose vite, preuve que sa solidité défensive reste intacte.

Ancien pilier de Brest, Brassier conserve un profil qui séduit. Polyvalence, expérience et constance : autant d’atouts qui plaisent aux recruteurs étrangers. Son jeu simple, sa lecture des trajectoires et son calme sous pression font de lui un défenseur recherché.

Al-Hilal, ambitieux et riche, ne cache pas son intérêt. Le club saoudien veut bâtir une équipe capable de rivaliser sur la scène asiatique et d’attirer les regards internationaux. Brassier correspond à cette logique : un joueur encore jeune, mais déjà aguerri. Mais le Stade Rennais acceptera-t-il de perdre un élément stabilisateur de son arrière-garde, alors que la saison s’annonce exigeante ? Aucune décision n’est prise pour le moment.