Réunion de crise à l’OM : Jonathan Rowe viré en urgence ?

La bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot a fait l’effet d’une bombe à l’OM. L’attaquant anglais est même proche d’être viré du club. Son sort sera scellé dans les prochaines heures, au cours d’une réunion d’urgence entre la direction phocéenne et ses représentants.

Après son clash à l’OM, Jonathan Rowe convoqué en urgence

La tension est montrée d’un cran ce week-end à l’Olympique de Marseille. Le vestiaire marseillais a en effet été le théâtre d’une violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe suite à la défaite à Rennes. Cet incident a conduit à l’exclusion temporaire des deux joueurs du groupe de Roberto De Zerbi.

Aucune date pour leur retour dans l’équipe première n’a été spécifiée par la direction de l’OM. Et même si le milieu de terrain français n’est pas épargné, cette mise à l’écart plonge Jonathan Rowe dans une incertitude totale. Déjà en instance de départ avant cette altercation , l’attaquant anglais se rapproche d’une vente en cette fin de mercato.

L’Olympique de Marseille prêt à trancher dans le vif

Fabrizio Romano le confirme, le dénouement de cette affaire est imminent. Puisqu’une réunion est prévue ce mardi entre les dirigeants de l’OM et les agents de Rowe pour sceller son départ. Plusieurs prétendants surveillent donc très près cette situation à Marseille. L’AS Rome reste en embuscade, tout comme plusieurs équipes de Premier League.

Par ailleurs, le club de Bologne aurait déjà transmis une offre, témoignant son intérêt concret pour le vainqueur de l’Euro Espoirs. L’OM pourrait donc profiter de cette situation pour accélérer son processus de dégraissage et boucler une vente à plus de 20 millions d’euros dans les semaines à venir.