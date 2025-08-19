Mercato OM : Trois offres tombent pour cet indésirable !

Trois clubs de Ligue 1 font des yeux doux à un indésirable de l’OM pour ce mercato estival. Les dirigeants marseillais étudient les offres.

Mercato OM : Neal Maupay attire déjà trois cadors de Ligue 1

Neal Maupay, arrivé à l’OM l’été dernier, espérait relancer sa carrière. Mais son passage à Marseille reste une déception. L’attaquant n’a pas su s’imposer, ni convaincre. Le club cherche désormais à alléger son effectif et à récupérer quelques millions. Lui, considéré comme indésirable, se retrouve donc placé sur la liste des départs.

L’histoire n’est pourtant pas close. Le joueur de 29 ans, formé à Nice puis passé par Brentford, suscite un vrai intérêt. Les clubs français s’activent. D’abord, deux équipes européennes avaient pris des renseignements. Mais depuis peu, ce sont surtout des formations de Ligue 1 qui frappent à la porte. Nice, Lille et Rennes se positionnent. Les Aiglons et les Dogues ont même déjà entamé des discussions concrètes avec l’OM.

La saison dernière, Maupay avait disputé 22 matchs de championnat. Il avait inscrit 4 buts et offert 4 passes décisives. Des statistiques modestes, mais qui montrent une certaine régularité. Pour Nice, Rennes ou Lille, il représente une option intéressante : un joueur d’expérience, rompu aux joutes de Ligue 1, disponible à prix accessible. L’OM, de son côté, voit dans ce dossier une chance de tourner la page rapidement.