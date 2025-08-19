Mercato : Le RC Lens frappe fort avec une nouvelle recrue !

Les dirigeants du RC Lens continuent de travailler activement sur ce mercato. Ils sont d’ailleurs sur le point d’officialiser l’arrivée du milieu de terrain de Vienne, Mamadou Sangaré.

Mercato : Mamadou Sangaré arrive ce mardi au RC Lens

La fin du mercato est très agitée du côté du RC Lens. La direction du RCL compte profiter de ces deux semaines afin de renforcer ses lignes. Elle s’apprête d’ailleurs à accueillir un nouveau milieu de terrain. L’affaire étant déjà pliée entre les parties impliquées.

Le média autrichien Kurier le confirme, Mamadou Sangaré va s’engager avec les Sang et Or. L’international malien arrive du Rapid Vienne. Il a participé à 44 matchs la saison dernière pour 3 buts inscrits et 3 passes décisives. Ces performances ont convaincu les dirigeants du RC Lens de débourser environ 10 millions d’euros pour son transfert.

La source indique que Mamadou Sangaré est attendu ce mardi à Lens pour finaliser les ultimes détails de son transfert. Une fois sa visite médicale validée, le joueur de 23 ans signera son nouveau contrat avec les Sang et Or. Il va apporter sa polyvalence, sa solidité et son impact offensif au milieu de terrain lensois.