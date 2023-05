Alors que Neymar est blessé depuis le 19 février dernier avec le PSG, un nouveau verdict est tombé sur la blessure de l'attaquant brésilien.

Neymar indisponible jusqu'au mois de novembre ?

Les nouvelles semblaient plutôt bonnes en avril dernier après son opération, mais la réalité serait finalement beaucoup plus sombre pour Neymar et le PSG. Pour rappel, le joueur brésilien s'est blessé à la cheville droite lors du match face à Lille (4-3) le 19 février dernier au Parc des Princes. Rapidement, le joueur est annoncé forfait pour la fin de saison, et subit une intervention chiurgicale. Son absence est estimée entre 3 et 4 mois.

Mais lundi soir, de nouvelles informations sont sorties concernant l'indisponibilité du joueur de 30 ans, et elles sont loin d'être rassurantes. En effet, d'après Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, Neymar ne devrait pas être de retour à la compétition avant le mois de novembre. Un verdict qui ne correspond pas vraiment à celui annoncé il y a quelques semaines, et qui ne fait absolument pas les affaires du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Le transfert de Neymar remis en cause ?

Ce n'est plus un secret, le PSG veut se séparer de Neymar cet été. Recruté 222 millions d'euros en août 2017, l'attaquant de 30 ans n'a pas eu le rendement espéré, et a manqué de très nombreux matchs à cause de plusieurs blessures sur les dernières saisons. Son attitude n'a pas toujours été exempt de tout reproche, et les supporters parisiens lui ont récemment fait savoir en allant réclamer son départ devant son domicile à Paris.

De son côté, Luis Campos travaille afin de trouver une porte de sortie à Neymar. À l'heure actuelle, c'est Chelsea qui pourrait être la destination la plus probable pour l'ancien barcelonais, mais il est difficile d'imaginer les Blues s'aligner sur un joueur qui ne devrait pas rejouer avant le mois de novembre. Une chose est sûre, l'avenir de Neymar est incertain, et le PSG n'est peut-être pas prêt de s'en débarrasser.